Der Duft der weißen Welt

Detailansicht öffnen (Foto: Augarten)

Wie riecht Porzellan? Genauer gefragt, wie riecht das berühmte Wiener Augarten Porzellan, das seit 1718 in der österreichischen Hauptstadt hergestellt wird und mit seinen grazilen Formen in Salons auf der ganzen Welt zu Hause ist? Auf diese Frage gibt es seit Neuestem eine Antwort, in Form einer Augarten Duftkerze, stilecht präsentiert in hauchfeinem Porzellanschälchen. Der Duft selbst wurde im Rahmen eines Workshops entwickelt und vereint nun laut Beschreibung Noten von Rosen, sanfter Birne und einem Spritzer Apfel. Ein dekoratives Geschenk für Damen der besseren Gesellschaft und solche, die es werden wollen (augarten.com).

Pastell im Glas

Detailansicht öffnen (Foto: Helle Mardahl)

Bei Gebrauchsgegenständen, die täglich in Benutzung sind, funktioniert auch in ästhetischer Hinsicht die schlichte Grundform meistens am besten. Lieber keine Experimente mit schiefen Weingläsern oder gemusterten Toastern, auch beim Espresso sind die dickwandigen weißen Barista-Tassen die beste Wahl. Ausnahme: das Set "Bon Bon" von Helle Mardahl. Die Designerin aus Kopenhagen mit Faible für Pastellfarben lässt bei dem Entwurf die üblichen Merkmale einer Kaffeetasse einfach außer Acht. Glas statt Porzellan, sanfte Kreidetöne anstelle von Kaltweiß. Das Duo sieht auch im Badregal oder in der Fensternische hübsch aus, wäre auch fast schade, daraus nur den Macchiato zu trinken.

Leichtgewichte

Detailansicht öffnen (Foto: Uncommon Matters)

Weihnachten ist die Zeit des...? Schmückens, richtig. Aber genau so, wie die Zweige jeder Nordmanntanne sich biegen, wenn die Anhänger zu schwer sind, geht es oft den Ohrläppchen, wenn sie mit großen Creolen oder Tropfen behängt werden. Fühlt sich nicht gut an, sieht irgendwann auch nicht mehr gut aus. Bei Uncommon Matters dagegen sehen die Schmuckstücke eindrucksvoll und massiv aus, sind aber erstaunlich leicht. Die Kreativdirektorin Amélie Riech ist gelernte Architektin und arbeitete zuvor im Atelier von Hermès und Rabanne, bevor sie in Berlin ihr eigenes Label gründete. Vor allem ihre Ohrringe: schwer zu toppen (uncommonmatters.com).

Schön was am Hals

Detailansicht öffnen (Foto: Balcon Preysing)

Schals sind schön, Schals halten warm, Schals sind auch ein tolles Stylingelement - wenn man sie bloß richtig binden könnte. Knoten an der Seite, Schlaufe vorn, nur einmal lässig um den Hals werfen? Die Optionen sind endlos, das Ergebnis meist: unordentlich. Gestrickte Krägen dagegen - nicht zu verwechseln mit Tunnelschals - zieht man einfach über den Kopf und fertig. Die schönsten kommen von Balcon Preysing, werden in Deutschland handgestrickt und sind so gefragt, dass das kleine Label bislang noch gar nicht dazu kam, einen richtigen Online-Shop aufzubauen. Bestellungen werden einfach per Mail entgegengenommen (149 Euro, balconpreysing.com).

Klare Ansage

Detailansicht öffnen (Foto: Mariavera Chiari Architetto)

Die Idee ist nicht neu, vollkommen simpel, wurde aber selten so schön umgesetzt. Bei den Tellern der italienischen Manufaktur MV%- Ceramics Design steht auf den Tellern geschrieben, wofür sie gedacht sind: "Spaghetti", "Tortellini" oder "Panettone" etwa. Manche sagen auch einfach "Ciao!" oder "Natale". In jedem Fall machen die handgemachten, bunten oder verzierten Teller sofort gute Laune, egal, ob sie auf dem Tisch stehen oder an der Wand hängen (ab 25 Euro).

Die Adria zum Nachkochen

Detailansicht öffnen (Foto: Ars vivendi)

Die Bloggerin Paola Baccheria begeistert auf dem Blog "Italy on my mind" ihre Follower schon seit Langem mit mediterranen Rezepten und liebevollen Küchengeschichten. Jetzt hat sie mit "Istrien" (35 Euro) ein Musterbeispiel für ein Familienkochbuch vorgelegt, das nicht nur Landeskunde über diesen besonderen Teil Kroatiens enthält, sondern auch viele persönliche Zugänge zur dortigen Küche erzählt und die Rezepte damit aufwertet. Sinnlich-nostalgische Fotografie und ansprechende Buchgestaltung runden dieses Adria-Kochbuch sehr appetitlich ab. Ein gutes Geschenk für alle, die im Winter ein bisschen Sommer in der Küche vermissen - oder den nächsten Urlaub planen.

Kreativ planen

Detailansicht öffnen (Foto: Sarah Illenberger)

Verfremdet Alltagsgenstände, künstlerisch interpretierte Naturmaterialien, geniale Umdeutungen, nicer Quatsch - die Künstlerin Sarah Illenberger aus Berlin bastelt sich seit Jahren mit ihren Objekten in die Herzen der Fans und gestaltet mit ihren spielerischen Kunst-Irritationen immer wieder auch Auftritte für große Marken. Ihr Kalender (70 Euro) ist seit einigen Jahren die schönste Form, Einblick in das Werk der Künstlerin zu bekommen, jedes Blatt ist wieder ein überraschender Hingucker, kurbelt die eigene Kreativität an - und ist gleichzeitig ästhetischer Wandschmuck.

Kunstvoll schäumen

Detailansicht öffnen (Foto: Soeder)

Das Kunsthaus Zürich ist mit seiner phänomenalen Sammlung jederzeit einen Besuch wert. Tägliche Erinnerung daran könnte jetzt die nagelneue Handseifen-Edition der Zürcher Zeitgeist-Beautymarke Soeder sein. Inspiriert vom Gemälde "Blütenblätter und Garten der Nymphe Ancolie" des Künstlers Max Ernst, das natürlich auch im Kunsthaus hängt, entwickelten die Seifen-Profis von Soeder die Duftrichtung "Au Jardin". Darin sollen unter anderem Noten von Kardamom, Koriander, Zeder, Tonkabohne, Vanille und Vetiver für ein blumig-würziges Handwasch-Erlebnis sorgen - das Design der Flasche bringt einen zusätzlichen Frische-Kick.