Von Titus Arnu

Madonna! Was für eine elegante Blume. Die reinweißen, strahlenden Blütenblätter öffnen sich sternförmig, in der Mitte prangen gelbe Stempel. "Madonnenlilie" wird sie genannt, ihre Stängel werden bis zu 1,50 Meter lang. Und dann erst dieser Duft, der nicht so stark polarisiert wie der anderer Lilien: "Ein ganz leichter Parfumgeruch, nicht so schwer wie Chanel No. 5, das geht eher in Richtung Maiglöckchen, eine feine, weibliche Note", schwärmt Stefan Strasser. In seiner "Lilien-Arche", einer Raritätengärtnerei in Erlangen-Kriegenbrunn züchtet und kultiviert er erfolgreich Lilien, viele davon sind vom Aussterben bedroht.