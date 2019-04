Ganz gleich, ob in der christlichen Fastenzeit oder dem muslimischen Ramadan - wenn nur einmal am Tag, beziehungsweise nicht zwischen Morgen- und Abenddämmerung gegessen werden darf, muss das, was man zu sich nimmt, möglichst reichhaltig sein. So sind in vielen Ländern Gerichte, Gebäcke und Getränke entstanden, die völlig unterschiedlich sind, aber einen kleinsten gemeinsamen Nenner haben: den der möglichst großen Kalorienzufuhr.