"Die Show ist meine Botschaft an Putin"

Die Show, auf die in Paris alle gewartet haben: Der Georgier Demna Gvasalia zeigt für Balenciaga Heimatlose, die durch eine Schneewüste stapfen.

Während in der Ukraine Bomben fallen, wirkt die Pariser Modewoche trotz vieler blau-gelber Schleifchen wie ein sinnloses Theaterstück. Doch dann kommt ein Auftritt, der den Atem raubt.

Von Tanja Rest

Als die ersten Bomben auf Kiew fielen, packte Lili Litkovskaya ihre zweijährige Tochter und floh. Sie ließ alles zurück. Ihren Mann, der sich der Armee anschloss, ihre Mutter, die die Heimat nicht verlassen wollte, ihr ganzes bisheriges Leben und alles, was Zeuge ablegte davon. Sie ließ ihre Kollektion zurück. 24 Stunden bis zur polnischen Grenze, von dort ging es zu Freunden nach Mailand. Nun ist sie hier. Als einzige ukrainische Designerin, der die Ehre widerfuhr, von der Chambre Syndicale de la Haute Couture eingeladen zu werden, eine Show auf der Pariser Fashion Week zu zeigen. Eine Show, die ohne Kleider nicht stattfinden kann. Der Anblick von Lili Litkovskaya in Paris ist einer, den man in den folgenden Tagen nicht mehr loswird.