Vor ein paar Jahren war ich wandern auf Mallorca. Die Serra de Tramuntana ist traumhaft, ein Abendessen in einem feinen Restaurant mit Küstenblick sollte den Urlaub adeln. Da ich in der Nähe war, fuhr ich vorbei, um zu reservieren. "Nur für eine Person?" Der Kellner blickte mich lange an. Dann sagte er: "Wollen Sie nicht doch zu zweit wiederkommen? Das wäre sonst", er hob die Schultern und sagte zögerlich: "schade um das schöne Essen. Aber natürlich kriegen Sie einen Tisch", schob er nach, "wenn Sie unbedingt wollen."