Von Julia Rothhaas

Dass ihm das Aufspüren von Außergewöhnlichem liegt, merkt Dominik Flammer, als er sich mit 15 Jahren in die Wälder nahe seinem Heimatort St. Gallen aufmacht. Er will Pilze sammeln, essbare Pilze. Er kommt allerdings nicht mit Maronen oder Steinpilzen im Korb nach Hause, sondern mit Trüffeln. So macht er das bis heute: Er will nichts Gewöhnliches finden. Sondern lieber etwas ganz Besonderes.