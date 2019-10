Monthy Python feiern dieses Jahr bekanntlich ihren 50. Geburtstag, und da will offenbar auch ein Discounter noch schnell gratulieren, mit einem Jubiläums-Produkt: dem Lidl-Löffel. Dieser Löffel ist gleich eine doppelte Hommage an den absurden Humor der Briten.

Zum einen erinnert er an jene Szene im Film "Das Leben des Brian", in der die dummen Römer in Mannschaftsstärke in eine Wohnung einfallen. Aufständische halten sich dort dilettantischst versteckt. Nach einer Weile kommen die Römer wieder herausmarschiert, ohne die Gesuchten, aber mit Besteck. "Hab' den Löffel gefunden, Herr", bescheidet der Sergeant seinem Vorgesetzten pflichtbewusst.

Zum anderen ist die Form des Lidl-Löffels ein kunstsinniger Witz. In seiner Laffe - so heißt der wannenähnliche Teil - hat er eine nach oben gewölbte Beule, also quasi eine umgekehrte Laffe. Die Beule verringert das Volumen, der Zweck des Löffels wird damit ad absurdum geführt. Die Methodik erinnert an die Designerin Katerina Kamprani, die in der Werkreihe "The Uncomfortable" Alltagsgegenstände so umgestaltet, dass sie unbrauchbar werden. Da gibt es etwa eine Gießkanne, deren Tülle - so heißt der halsähnliche Teil - derart deppert gebogen ist, dass das Wasser wieder zurück in die Kanne hineinliefe. Oder eben einen Löffel, dessen Laffe überdacht ist, was das Essen mit ihm unmöglich macht.

Unmöglich ist es nun nicht, mit dem Lidl-Löffel zu essen. Aber er disqualifiziert sich dank der geizigen Fassungsvermögensverwaltung für eine seiner eigentlichen Aufgaben: das Abmessen von Nahrungsmitteln. Ein Esslöffel, das ist auch eine Maßeinheit. Die Form, die laut Designergrundsatz unbedingt der Funktion folgen soll, hebelt diese aus.

Steckt eine Kunstaktion dahinter?

Kunden, die für mehr als 25 Euro bei Lidl einkaufen, bekommen den Löffel im Laden geschenkt. Online kostet der Löffel einen Cent, der entsprechende Versand 4,95 Euro. Die Verpackung, in der er kommt, erinnert in ihrer Einfachheit und Eindimensionalität ein wenig an Andy Warhols "Brillo Boxes". Ist das Absicht?

Ob Lidl da nur das Absurde feiert? Oder schwingt nicht doch subversive Kritik mit (am Perfektionswahn, am Versandirrsinn, am Billigkonsum, am Prinzip Suppe)? Steckt eine Kunstaktion dahinter? Anti-Werbung eines Gabel-Produzenten?