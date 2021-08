Die Abenteuerlust liegt in der Familie

Gipfel der Karriere mit über 70: Maye Musk, die schon mit 15 Jahren in Südafrika einen Model-Wettbewerb gewann.

Von Jan Kedves

"Sich in Pose werfen! In einem komplizierten Kleid. Auf einem Tisch. Mitten in einem Kornfeld. Als Oma von zwölf Enkeln. Da muss man schon grinsen", schrieb Maye Musk vor ein paar Tagen unter ein Foto auf Instagram. Auf dem Foto schaut sie eher grimmig, aber sie setzte einen Smiley dahinter, und die Situation ist schon lustig - wegen des absurd überdimensionierten Haute-Couture-Kleids, das die Mutter von Elon Musk auf dem Foto trägt. Sie räkelt die Arme und rahmt ihr schönes Gesicht. Das Ganze sieht, soviel steht fest, kein bisschen großmütterlich aus.