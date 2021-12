Von Jan Kedves, Max Scharnigg und Silke Wichert

Der unerwartet frühe Tod des Modedesigners am vergangenen Sonntag hat die kreative Welt in einen Schockzustand versetzt. Warum? Weil dieser Virgil Abloh ein multifunktionaler und umtriebiger Künstler war, der in den letzten zehn Jahren sehr viel Bewegung in die Modewelt und angrenzende Gebiete gebracht hat. Diese Auswahl von einigen seiner wichtigsten Projekte soll seine außergewöhnlichen Denkansätze noch mal deutlich machen.