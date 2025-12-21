Was früher der Dorfbrunnen war, ist in vielen Gemeinden heute nur noch das Gewerbegebiet: ein möglicher Treffpunkt. Was eine Gesellschaft dadurch verliert und wie man identitätsstiftende Orte wiedergewinnen kann, damit beschäftigt sich der österreichische Architekt und Kulturmanager Roland Gruber. Er versteht sich als Gestalter von Zukunftsräumen, berät Gemeinden und Kommunen und weiß, wie man deren Zentren wieder „wachküsst“.