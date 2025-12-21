Was früher der Dorfbrunnen war, ist in vielen Gemeinden heute nur noch das Gewerbegebiet: ein möglicher Treffpunkt. Was eine Gesellschaft dadurch verliert und wie man identitätsstiftende Orte wiedergewinnen kann, damit beschäftigt sich der österreichische Architekt und Kulturmanager Roland Gruber. Er versteht sich als Gestalter von Zukunftsräumen, berät Gemeinden und Kommunen und weiß, wie man deren Zentren wieder „wachküsst“.
Gegen das Dorfsterben„Wir stehen vor dem totalen Identitätsverlust“
Gasthaus zu, Supermarkt geschlossen, und die Bank gibt es auch nicht mehr: Selbst in wohlhabenden Regionen veröden viele Gemeinden. Ein Gespräch mit dem Architekten Roland Gruber, der weiß, wie man Ortskerne wieder reanimiert.
Interview von Dominik Prantl
