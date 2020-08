Von Tanja Rest

Der Tag, an dem Claudia Schiffer aus Rheinberg auf Horst Schlämmer aus Grevenbroich trifft, ist ein Samstagabend, und 13 Millionen Menschen schauen zu. Schiffer trägt von Kopf bis Fuß Chanel, ihr Rock ist so kurz, dass sie die Beine, die in schneeweißen Overknee-Stiefeln stecken, vor sich auf der Wettcouch zum Doppel-Slash kippt, damit ihr die Kameraleute des ZDF nicht in den Schritt filmen. Horst Schlämmer trägt einen ausgebeulten Mantel in Seniorenbeige, Schnäuzer und vorstehende Zähne. Die Schöne und das Biest. Man weiß sofort, dass das kein Spaß für sie wird.