Was darf es denn sein: ein Grillfest im Garten, Kohleintopf für die Familie oder doch lieber ein Viergang-Menü? Während Restaurants verzweifelt nach Personal suchen, herrscht an Köchen, die man für die eigene Küche buchen kann, gerade kein Mangel.

Von Georg Etscheit

Kochen in fremden Küchen? Für die meisten Amateure ist das ein Grauen, weil man nichts findet und nichts an seinem gewohnten Platz ist. Flotte Lotte? Haben wir nicht! Zimtstangen? Oh, es müssten noch welche im Gewürzschrank sein! (Sind sie natürlich nicht.) Wie schaltet man auf Oberhitze? Schau doch mal rasch in der Bedienungsanleitung nach! Wo finde ich die? Keine Ahnung, am besten schnell mal bei Google gucken.