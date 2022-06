Von Thomas Hahn, Canberra

In Canberras City ist der Zauber der Hauptstadt weg. Am Capital Hill auf der anderen Seite des Burley-Griffin-Sees war er noch da, und zwar nicht nur weil dort immer hoch über dem Hügel Australiens Fahne weht. Sondern weil die ganze Anlage den Stolz und die Demut der demokratischen Nation inszeniert. Das helle Parlamentsgebäude, das sich mit monumentaler Schlichtheit ins Gelände schmiegt. Der weite Vorplatz, von dem aus der Blick über das frühere Parlamentshaus und die ferne Anzac-Promenade hinweg zum Mount Ainslie reicht. Beeindruckend. Aber jetzt? In der Innenstadt?