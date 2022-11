Von Max Scharnigg und Julia Werner

Für sie: Schlafzimmer-Blick

Kinder, wie die Zeit vergeht: Gestern war Billie Eilish noch die Göre, die sich aus Körperneutralitätsgründen in überweiten Shirts und Boardshorts zeigte, dann war sie plötzlich Sexbombe (auf dem Cover der Vogue in Latex) - und heute ist sie Teil eines It-Couples. Wie sich die Prioritäten im Leben einer Frau ändern, das kann man mit Eilish noch mal miterleben. Seit Anfang des Jahres hat sie einen Boyfriend und zeigt sich hier zum ersten Mal mit ihm auf einem offiziellen Event. In Starkreisen ist der gemeinsame Auftritt auf einem roten Teppich das, was der Besuch bei den Eltern für normale Menschen ist: die total tiefgehende "Es ist ernst"-Botschaft. Hinzu kommt, dass man als Superstar für so eine Ansage nicht einfach irgendwas tragen kann, sondern noch einen Show-Faktor einbauen muss. Die Messlatte in Sachen Partnerlook liegt seit Justin Timberlake und Britney Spears im Jeans-Komplett-Look vor nun 21 Jahren ziemlich hoch. Deswegen also Pyjama-Looks, genauer gesagt, ein mit Gucci-Logo-Print versehenes Nachthemd, und gleich dazu noch eine Bettdecke, heißt: Wir kommen aus dem Bett gar nicht mehr raus. Das ist unter normalen Umständen natürlich eine Information, die immer nur die unreifen Frischverliebten, aber wirklich niemand anderen interessiert. Aber in diesem Fall geht es in Ordnung, weil es gerade mal wieder im Trend liegt, Negligés und Unterwäsche zum Ausgeh-Look zu machen. Das Intime nach draußen zu tragen, hat aber nichts mehr mit dem völlig aus der Mode gekommenen Begriff "Verführung" zu tun. Die neue extimacy ist nicht - noch ein unmodernes Wort - aufreizend, sondern eine Art, den Pandemie-Home-Office-Look, den wir nicht mehr missen wollen, upzugraden. Aber Vorsicht: Die Bettdecke geht nur für Stars.

Für ihn: Pyjama-Party

Lange Zeit war der opulente Herrenpyjama ein deutliches Anzeichen dafür, dass es um die Virilität seines Trägers nicht mehr zum Besten steht. Biedere Vorortvilla, britischer Landadel, Reha-Aufenthalte - wo immer Wert auf ein derart gepflegtes Nachtkleid gelegt wurde, hatten sich jugendliche Lässigkeit und erotische Spontanität meist verabschiedet. Diese gemeine Unterstellung hat allerdings seit einiger Zeit an Trefflichkeit eingebüßt, seit nämlich der klassische Seiden- oder Satinpyjama ein unerwartetes Comeback als hipper unisex Strand- und Sommerscherz hingelegt hat. Gerade die Generation Z liebt den lazy look, und zwar vermutlich gar nicht nur ironisch - mit wenig Aufwand und viel Komfort vollständig bekleidet zu sein, dieses Versprechen macht den Pyjama einfach beliebt bei Menschen mit Tagesfreizeit. Und schließlich - genau wie beim Anzug sind beim Pyjama Hose und Oberteil aus dem gleichen Stoff gefertigt, worin besteht also noch mal genau der Unterschied, liebe Boomer? Der hier im Bild befindliche Sänger, Schauspieler und Superkalifornier Jesse Rutherford ist jedenfalls ein exzellenter Vertreter so ziemlich aller neuen Trends und hat jetzt das Zeitgeist-Spiel endgültig durchgespielt: Boyfriend von Billie Eilish! Mehr kann man nicht klarmachen. Natürlich, ohne viel Vorarbeit, wie etwa das schauerliche Freimaurer-Hals-Tattoo, die albernen Piercings und die "Beavis und Butt-Head"-Frisur, wäre das alles nicht möglich gewesen. Der gemeinsame Auftritt im Gucci-Slipdress ist jetzt eigentlich nur noch Formsache. Wofür hat man schließlich sein ganzes junges Leben lang schon wohlstandsrebelliert, wenn nicht für einen Auftritt im Luxus-Schlafanzug vor Dutzenden Fotografen? John Lennon lässt grüßen, oder so.