Bis Ende dieses Jahres müssen Mieter die Betriebskostenabrechnung für 2025 erhalten. Sie erfahren dann, wie sich die Grundsteuerreform auswirkt, also ob sie künftig mehr Grundsteuer bezahlen müssen oder nicht. Doch hat der Vermieter den höheren Betrag korrekt berechnet? Es schadet sicher nicht, sich mit den Methoden zu beschäftigen, die für die Kostenverteilung zulässig sind.

Um die Positionen in der Abrechnung zu ermitteln, die auf Mieter umgelegt werden dürfen, etwa die Kosten für den Hausmeister oder die Müllbeseitigung, gibt es unterschiedliche Verteilerschlüssel – der „Klassiker“ ist die jeweilige Größe der Wohnfläche. Möglich ist auch die Abrechnung nach der Anzahl der Personen, die in einem Haushalt leben. In einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ist häufig die Anzahl der Miteigentumsanteile der Maßstab für die Betriebskosten.

„Wenn es im Mietvertrag keine Vereinbarung zum Verteilerschlüssel gibt, dann gilt automatisch die Wohnfläche“, erklärt Rechtsanwältin Martina Westner vom Haus- und Grundbesitzerverein München. „Bei einer Betriebskostenabrechnung für eine Eigentumswohnung gilt der in der Wohnungseigentümergemeinschaft vereinbarte Verteilerschlüssel.“ Dabei verweist die Rechtsanwältin auf Paragraf 556a des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

„50 bis 70 Prozent der Heiz- und Warmwasserkosten müssen grundsätzlich nach Verbrauch berechnet werden“, stellt Westner fest. Detaillierte Informationen dazu bietet die Heizkostenverordnung. Der verbleibende Prozentanteil wird mithilfe des jeweiligen Umlageschlüssels ermittelt. Warum werden diese Ausgaben nicht komplett nach Verbrauch berechnet? „Das könnte dazu führen, dass die Nutzer einer Wohnung übertrieben sparen. Wenn zu wenig geheizt wird, können Schäden am Gebäude entstehen – durch Feuchtigkeit und Schimmel“, antwortet die Fachbuchautorin.

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Vermieter dürfen den Verteilerschlüssel grundsätzlich frei wählen. Sie sollten den Umlageschlüssel, für den sie sich entschieden haben, im Mietvertrag festschreiben. „Der Verteilerschlüssel darf aber nicht unbillig sein“, sagt Westner. Das bedeutet: Mieter dürfen nicht in unangemessener Weise benachteiligt werden. Das könnte bei einer Abrechnung nach der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen der Fall sein. Manchmal produziert etwa ein Drei-Personen-Haushalt viel weniger Müll als ein Ein-Personen-Haushalt.

Vermietende Wohnungseigentümer können Betriebskosten nach dem Maßstab der Wohnfläche auch dann auf ihre Mieter umlegen, wenn sich die Eigentümergemeinschaft auf einen anderen Umlageschlüssel geeinigt hat. Voraussetzung ist, dass das mietvertraglich vereinbart wurde.