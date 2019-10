Der britische Parlamentspräsident John Bercow ("Orrderrr!") hat sich in einem Interview einen "Marmite-Charakter" genannt. Marmite, das ist eine seit mehr als hundert Jahren existierende Würzpaste, die sich manche Briten entweder aufs Brot schmieren oder sich eine Suppe daraus rühren. Da es offenbar einige Menschen gibt, die Marmite gar nicht mögen, hat sich der Hersteller einmal den Werbeslogan "Love it or hate it" ausgedacht. Ja, auf der Marmite-Homepage gab es zeitweise sogar einen eigenen Bereich für Marmite-Hasser ("zehn Möglichkeiten, dein Sandwich zu ruinieren"). Und Mr. Bean bestreicht in einem Fernseh-Sketch Zweige damit, da er für seine Gäste nichts anderes zum Essen vorbereitet hat.

Bezeichnet sich John Bercow nun kurz vor seinem Abschied aus dem Speaker-Amt als "Marmite-Charakter", so meint er damit vermutlich: Liebt mich oder hasst mich, es ist mir egal. Systemkonforme Karrieristen irritiert eine solche Einstellung. Sie halten Leute wie Bercow generell für etwas sonderbar. Schon deshalb, weil dieser einmal Tennis-Profi werden wollte, für einen konservativen Politiker sehr linke Ansichten vertritt und oft extrem bunte Krawatten trägt.

In Wirklichkeit handelt es sich bei Bercow-Kritikern aber um Streber, die sich seit ihrer Kindheit zum Frühstück die immer gleiche Nuss-Nougat-Creme gewünscht haben und eine Welt favorisieren, die genauso geordnet ist wie eine Packung Fischstäbchen. Individualisten wie Bercow hält man so natürlich nicht aus.

Dabei sind es gerade diese Marmite-Charaktere, die unser Leben bereichern wie Malzbier und Ovomaltine. Man sollte dankbar sein, dass es sie gibt. Zumindest außerhalb von 10 Downing Street und dem Weißen Haus.