8. April 2019, 15:42 Uhr Wohndesign Ein Haus, das Glück atmet

Wie lebt es sich in einer Villa von Walter Gropius, umgeben von lauter Bauhaus-Möbeln und Bauhaus-Ideen? Zu Besuch bei einem Ehepaar in Jena.

Von Gerhard Matzig

Frank Stella, der bekannte amerikanische Maler und Objektkünstler, steht dann also wirklich vor der Tür in der Schaefferstraße 9. Er will das Haus besichtigen. Das Haus, das der Bauhausdirektor und Architekt Walter Gropius 1924 für Felix Auerbach und seine Frau Anna in Jena erbaut hat. Barbara Happe, 67, und Martin Fischer, 64, die seit bald einem Vierteljahrhundert im mit Liebe, bauhistorischem Anspruch und etwas Wahnsinn restaurierten "Haus Auerbach" wohnen, können sich gut an den sozusagen polternden Auftritt Stellas erinnern.

"Es war Mitte der Neunzigerjahre", erzählt Martin Fischer, der kurz zuvor aus Tübingen einem Ruf auf den Lehrstuhl für Spezielle Zoologie und Evolutionsbiologie an die Friedrich-Schiller-Universität Jena gefolgt war, wo er mittlerweile Direktor des gleichnamigen Instituts ist. Jetzt aber ahmt Fischer den knorrigen Stella nach. "Der hatte gerade die Ehrendoktorwürde in Jena erhalten, so lernten wir uns kennen. Als er hörte, dass wir in einem Haus von Gropius leben, war er neugierig. Bauhaus! Gropius! Das wollte er sehen. Prompt steht er vor der Tür, wir machen auf - und er stiefelt durch das ganze Haus, die Entourage immer hinterher, treppauf treppab, dann bleibt er stehen und sagt: 'Well, you need a fireplace.'"

Hm. Sie brauchen einen Kamin. Damit es hier mal gemütlich und warm wird im Haus Auerbach. Mehr fundamentale Gropius-Kritik, zugleich aber auch fundamentale Gropius-Hingabe ist in einem Satz eigentlich gar nicht möglich. Doch der Zoologe, der sich ja gut auskennt mit Alphatieren aller Art, lacht heute noch darüber, denn das sei natürlich Unsinn. "Das Haus ist alles andere als ungemütlich." Aber Stella habe ihm dann später doch noch eine Art Kamin besorgt: einen selbstentworfenen Wandteppich, auf dem man zwei Kegelformen und eine Halbkugel vor einem flirrenden Himmelsblau zum rätselhaften Flugobjekt verdichten kann. "Frank Stella 2001 Jena" ist auf der Rückseite zu lesen.

Jena grüßt New York: Dort, am Hudson, hat der heute 82-jährige Stella nun den Boden seines Lofts mit exakt jenem Linoleum ausgelegt, das sich auch im Haus Auerbach findet. Und der Wandteppich des Künstlers befindet sich heute dort, wo er einst einen Kamin vermisste und das Linoleum entdeckte. Also direkt neben der Hängeleuchte von Gerrit Rietveld, die auch Gropius' Bauhaus-Direktorenzimmer in Weimar erleuchtet. Und direkt hinter einem weiß belederten, rasend eleganten "Barcelona"-Sessel von Mies van der Rohe, der Gropius später ins Direktorenamt folgte. Ach, und eine Liege von Le Corbusier ist auch noch in Sichtweite, dazu dies und das und Sessel von Jacobsen ... und ... "sagen Sie mal, Frau Dr. Happe und Herr Prof. Fischer: Sind Sie eigentlich Design-Freaks, Bauhaus-Jünger und Moderne-Fetischisten?" Ihr Privathaus müsste man eigentlich als öffentlich geförderte Bauhaus-Dauerausstellung annoncieren.

Barbara Happe schmunzelt und sagt: "Sagen wir mal so, wir hatten jedenfalls noch nie etwas von Ikea." Martin Fischer meint: "Wir lieben diese Architektur und dieses Design. Und in diesem Haus leben wir es auch."

Im Einbauregal neben dem Wandteppichkamin, das noch aus der Gropius-Zeit stammen dürfte, stapeln sich die Bücher. Jede Menge über Stella natürlich, dazu Bücher über Eileen Gray, Egon Eiermann, De Stijl, Richard Neutra und, herrlich, "The Architecture of Ludwig Wittgenstein". Die Musik-CDs, streng analog, liegen neben den Büchern, und als man "Wish you were here" von Pink Floyd neben Tom Waits und den späten Klaviersonaten von Beethoven entdeckt, möchte man sich spontan adoptieren lassen.

Sparsam möbliert, aber nicht leer

Man befindet sich in einem bildungsbürgerlichen Haushalt, wie er sich smarter und auch lässiger trotz der strengen Anmutung und dem unbedingten Willen zur Ästhetik kaum behausen kann. Um Wittgenstein zu antworten: Wovon man nämlich nicht reden kann, das muss man bewohnen - als Kunst der Schönheit einerseits. Und als Schönheit der Leere andererseits. Und, sagt der Zoologe, der sich nicht nur für die Morphologie vielzelliger Tierwesen, sondern auch für die Anatomie des vielzelligen Bauhaus-Mobiliars begeistert: "In diesen Räumen fühle ich mich frei. Es ist eine Architektur der Offenheit." Das weitläufige Haus, 400 Quadratmeter sind es insgesamt, ist insofern - sparsam möbliert und respektiert, wie es ist - nicht voller Leere, wie man meinen könnte. Sondern voller Möglichkeiten. Die Wohnarchitektur hier ist eine der Möglichkeitsräume.

Die Kulturwissenschaftlerin Barbara Happe, die auch eine Spezialistin für Bestattungskultur ist, ergänzt: "Wie lebendig und vital die Bauhaus-Raumideen immer noch sind, das erleben wir täglich beim Durchschreiten unseres Hauses. Das alles atmet." Die Bauhaus-Bestattung: Sie liegt demnach auch im einhundertsten Jahr seit der Gründung der einzigartigen Kunstschule in Weimar, 1919, in einer hoffentlich fernen Zukunft. Obschon die Nazis das Bauhaus-Experiment 1933 meucheln wollten (und das Bauhaus dann auch als irgendwie unarisch verboten wurde): Es lebt. Und wie. Zum Beispiel ziemlich souverän in der Schaefferstraße Nummer 9.

Das Ehepaar Happe/Fischer darf man sich jedenfalls als ein glückliches, in seinem Haus freudvoll und wohnlich lebendes Paar vorstellen. Das Haus atmet etwas, was man als Glück bezeichnen könnte. Auch ohne Kamin übrigens. Allerdings nicht ohne die Geschichten, die das Paar zu jedem einzelnen Möbel, zu jedem Bild und vermutlich auch zu jedem Buch erzählen kann. Bald denkt man: Was hier an Troddeln, Draperien, Kuscheldecken, Kissen, Nippes, Stuck und knarzendem Parkett fehlen mag - die Patina des Ortes, seine Geschichtlichkeit, die nicht nur auf das Bauhaus als Museum, sondern viel mehr noch auf das Leben der hier Lebenden verweist, macht das mehr als wett. Das Haus ist nicht nur sehr schön leer, sondern auch großartig voll.