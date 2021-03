Von Kathrin Hollmer

In der Schweiz ist Karottenkuchen - Rüeblitorte, wie man ihn dort nennt - Nationalheiligtum. Die zum Klassiker gewordene Anleitung für eine "Gelbrüblitorte" erschien bereits 1892 in der Rezeptsammlung der Haushaltungsschule Kaiseraugst AG. Aus heutiger Sicht ist der Kuchen ziemlich üppig. Auf 100 Gramm Mehl kommen 500 Gramm geraspelte Karotten, gut ebenso viele Nüsse und Zucker sowie stolze acht Eier. Der Legende nach wurde der Kuchen in Aargau erfunden, in dem Kanton, der seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wegen seines intensiven Rübenanbaus im Volksmund "Rüebliland" heißt.