Sterneküche:„Das Ausbildungssystem ist kaputt“

In Restaurants mangelt es an Fachkräften. Die Ausbildung ist veraltet. Zwei Spitzen-Gastronomen wollen das nun ändern. Ein Gespräch über neue Wege, Motivation und das Bügeln im Sternelokal.

Interview von Max Scharnigg

Ein Restaurant, zwei Sterne, drei Kinder: Schon die Eckdaten des Lebens von Sophie Lehmann und Thomas Imbusch klingen nicht alltäglich. Tatsächlich hat das Paar mit seinem Restaurant 100/200 in Hamburg eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte geschrieben: Obwohl es kurz vor den Corona-Lockdowns eröffnet und keinen Investor im Rücken hatte, gehört es heute zu den spannendsten kulinarischen Adressen Deutschlands – mit durchaus ungewöhnlichen Ansätzen. Dazu zählen unter anderem die Social-Media-Aktivitäten, in denen die beiden offen auch über die Schattenseiten des Berufs sprechen. Neue Wege geht das 100/200 zudem mit einer hauseigenen Akademie, in der Engagierte ein umfassenderes Gastronomiewissen erhalten sollen als in der klassischen Ausbildung.