Von Anika Mester

Der "Freiherr von Hallberg" hat fast alles, was man von einem Apfel der Zukunft erwarten würde: ein strahlend weißes Fruchtfleisch, eine schöne, ausbalancierte Säure und eine außergewöhnliche Resistenz gegen Mehltau. Einziges Problem: Die Sorte schrumpelt leider extrem schnell. Also muss Michael Neumüller wieder Biene spielen und den Freiherrn weiter mit anderen Sorten kreuzen. Vor drei Tagen hat er die Pollen des Apfels sorgfältig geerntet und bei exakt 1,8 Grad im Kühlhaus gelagert. Nun stecken sie in einem Röhrchen mit der Nummer Bay13645.