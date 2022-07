Von Max Scharnigg und Julia Werner

Für sie: Plateauphase!

So, die Haute-Couture-Schauen in Paris sind vorbei. Und die in Alufolie eingewickelte Nicole Kidman bei Balenciaga war toll, aber auch ganz schön dem Ernst der Lage angemessen. Der wichtigste, weil lustigste Fashion Moment fand deshalb nicht in Paris, sondern in Rom statt. Dort zeigte Valentino, und der Stargast Anne Hathaway stakste in sehr klobigen Plateau-Pumps und einem sehr kurzen Paillettenkleid in Richtung Spanische Treppe. Und das auch noch in Pink! Man hashtagged so einen Look jetzt neuerdings mit #barbiecore. Barbie feiert nämlich nicht nur auf dem roten Teppich ihr Comeback, sondern ist allgemein recht präsent - selbst die großartige Jane Goodall gibt es jetzt als Barbie, mit Schimpanse. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für alle Mütter, die ihren Kindern früher das Barbiesammeln verboten, um das Verblödungsrisiko zu minimieren. Ohne Not, wie sich jetzt zeigt, denn blöd sieht Anne Hathaway hier wirklich nicht aus, im Gegenteil. Mit fast 40 trägt sie das, was halbwegs intelligente Frauen zum runden Geburtstag vom Universum geschenkt bekommen: die Mir-doch-egal-was-andere-denken-Attitüde. Die manifestiert sich auch im kaum vorhandenen Make-up, damit der Look nicht so drüber wirkt wie bei einer unsicheren 20-Jährigen. Bleibt also festzuhalten, dass Älterwerden zumindest modisch eine ziemlich spaßige Sache sein kann, weil Selbstsicherheit nun mal sexy ist. Das wissen alle längst, die früher mit Barbie gespielt haben. Weil ihr - rosa Kutsche, Ken! - ja wirklich schon immer egal war, was die anderen sagen.

Detailansicht öffnen (Foto: Jacopo Raule/Getty Images)

Für ihn: Blazereinsatz!

Der britische Schauspieler Andrew Garfield wird bald einen Oscar gewinnen, und wer es nicht glaubt, sollte ihn sich in dem mittelguten, aber herzwärmenden Musicalfilm "Tick, Tick ... Boom!" (Netflix) ansehen, in dem Garfield brilliert, ohne auch nur ansatzweise ein guter Sänger zu sein. Jenseits der Filmsets zeigt der 38-jährige Knuffbär und Spiderman schon seit einiger Zeit auch ein bemerkenswertes Gespür für zeitgemäße Interpretationen klassischer Herrenmode. Vor allem, seit er den Blazer für sich entdeckt hat, ein Kleidungsstück, das er seither in allen möglichen Variationen, aber immer gewinnbringend einsetzt. Es ist ja keine einfache Klamotte, aber wenn man den richtigen Schnitt für sich gefunden hat, lässt sich damit quasi alles blendend bestreiten, von der Morgenmesse bis eben zur Oscar-Verleihung. Bei der Valentino-Show in Rom, einem Ereignis, das sozusagen jenseits aller modischen Geschmacksurteile als schützenswertes Spektakel einsortiert werden muss, hat Garfield auch wieder richtig einen rausgeblazert: navyblauer Zweireiher mit goldenen Knöpfen! Den Transfer von Käpt'n Iglo zu Valentino besorgt darunter eine seidig-flamboyante Schluppenbluse. Diese Pussybows waren vor einigen Jahren schon mal auf diversen Herren-Laufstegen zu sehen, die sozialverträgliche Integration ins echte Leben hat damals aber kaum einer so gut hinbekommen wie Andrew Garfield jetzt in Rom. Gut, die voluminöse Hippie-Jeans dazu ist sicher diskutabel, wenn obenrum alles schon so weit aufklafft. Aber war ja Rom, war ja nicht Mailand. Und genau wie beim Singen ist Garfield eben hier auch dann noch sehenswert, wenn er improvisiert.