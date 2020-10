Von Laura Kaufmann

Das "Zeroliq" in Friedrichshain wirkt auf den ersten Blick wie eine Bar, wie es sie in Berlin an jeder Ecke gibt. Schirmlose Glühlampen und Pflanzen hängen von der Decke und die Gäste sitzen auf zusammengewürfelten Holzstühlen. Doch wird hier niemand zu später Stunde durch den Raum wanken, lallen oder zu laut werden, niemand johlend eine Runde Kurze schmeißen. Ja, derzeit könnte man fast auf die Idee kommen, das Bar-Konzept wäre eine Maßnahme gegen Corona, weil gerade an immer mehr Orten Sperrstunden und Ausschankbeschränkungen erlassen werden. Denn Zeroliq steht für zero liquor, null Alkohol. Die Kontrolle verlieren? Geht hier kaum.