Von Kathrin Hollmer

Die Tische und Stühle vor dem Café mit dem verheißungsvollen Namen "Sommer" sind nass vom Regen. Dunkelgraue Wolken hängen über dem Münchner Stadtteil Untergiesing, es hat 14 Grad. Agnes Karrasch will trotzdem draußen sitzen. Im Café bittet sie um Küchentücher und wischt Tisch und Stühle trocken, bevor sie sich setzt und in eine Breze mit Leberkäse beißt. "Leberkäse und vor allem Weißwürste vermisse ich auf den Färöern extrem", sagt sie. "Und dass man draußen essen kann." Die Sommer sind kurz auf den Inseln im Nordatlantik, die formal zu Dänemark gehören, wo die Köchin seit 2021 lebt und arbeitet. Im Hochsommer hat es dort durchschnittlich zehn Grad, aber auch in München ist sie an diesem Maitag froh um ihre Fleecejacke.