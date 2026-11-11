Kein Essen verrät so viel über uns wie das Abendbrot. Wie und warum es sich verändert, beschäftigt Wissenschaftler wie Künstler. Eine kleine Feldstudie am Graubrot-Brettchen.

Das Ritual beginnt gegen 18 Uhr. Zeit und Zutaten variieren leicht, aber der Ablauf folgt einer beinahe liturgischen Ordnung. Obligatorische Elemente: gleichmäßig geschnittene Brotscheiben, idealerweise acht Millimeter dick, gekühlte Butter oder Margarine, ein Teller mit Wurst und Käse. Dazu Gewürzgurken, frische Tomatenscheiben, Radieschen, vielleicht ein hart gekochtes Ei. Jeder hat sein Brettchen und sein Messer. Die Kinder bringen die Sachen aus dem Kühlschrank auf den Tisch, auf dem Stövchen steht eine Kanne mit Früchtetee. Und allerspätestens kurz vor acht wird abgeräumt: Zeit für die „Tagesschau“.