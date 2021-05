Der FCI verliert zwar das Rückspiel in Osnabrück, steigt aber in die 2. Liga auf. Thomas Müller will im DFB-Team "der Katalysator" sein. Cindy Roleder hakt Olympia ab.

Meldungen im Überblick

2. Liga, Relegation: Der VfL Osnabrück ist zum siebten Mal aus der 2. Fußball-Bundesliga abgestiegen. Trotz einer schnellen 2:0-Führung gewannen die Niedersachsen das Relegations-Rückspiel gegen den Drittliga-Dritten FC Ingolstadt am Sonntag nur mit 3:1 (2:1). Dieses Ergebnis reichte nicht aus, um die 0:3-Niederlage vom Donnerstagabend noch wettzumachen.

Vor den kurzfristig zugelassenen und sehr lautstarken 2000 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke holte Marc Heider (6./20.) zwei der drei Gegentore schon in den ersten 20 Minuten auf. Der Anschlusstreffer von Filip Bilbija in der 31. Minute versetzte den Osnabrücker Hoffnungen auf den Klassenerhalt jedoch wieder einen Dämpfer. In der zweiten Halbzeit gelang Etienne Amenyido (78.) nur noch ein weiterer Treffer. Drei wären jedoch nötig gewesen.

DFB-Team, Müller: Thomas Müller hat sich nach seiner Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hohe Ziele gesetzt. "Ich will der Katalysator sein, der den Turbo der Mannschaft zünden kann", sagte der 31-Jährige im Trainingslager in Seefeld/Tirol selbstbewusst. Bundestrainer Joachim Löw hatte die Rio-Weltmeister Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng im März 2019 ausgemustert. Müller hatte dies ein Stück weit als "persönliche Niederlage" empfunden, wie er nun bekannte. Besonders die "Art und Weise" habe ihm missfallen: "Doch das ist Schnee von gestern." Müller und Hummels stehen nun im Kader für die EM (11. Juni bis 11. Juli).

"Ich will das einbringen, was mich besonders in den letzten anderthalb Jahren stark gemacht hat", formulierte Müller sein persönliches Ziel. Wie beim FC Bayern wolle er auch im DFB-Team "vorangehen". Er sei "sehr motiviert". Er nimmt sich und die ihm zugedachte Rolle aber nicht so wichtig. "Wir sind als Einzelperson ganz klein", sagte der Münchner. Daher sei er "weit davon weg, mich über andere zu stellen".

Leichtathletik, Olympia: Ex-Europameisterin Cindy Roleder hat nach ihrer Babypause das Comeback im Hürdensprint für die Olympia-Saison beendet. "Mir ist durchaus bewusst, dass mein Ziel, die Bestätigungsnorm von 12,98 Sekunden zu laufen und als Mama zu Olympia zu fahren, sehr hoch gesteckt war", schrieb die 31 Jahre alte Leichathletin aus Halle am Sonntag auf Facebook und betonte: "Ich musste es einfach versuchen." Zehn Wochen nach der Geburt ihrer Tochter war die Olympia-Fünfte im Februar wieder ins Training eingestiegen. "Von richtigem Training" könne man nicht sprechen, schrieb Roleder weiter: "Eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, hatte ich nur 2,5 Monate bis zum ersten Wettkampf. Ihr fehle "der komplette Aufbau und die Grundlage für weitere Rennen".

Die als "schnellste Mama" vermarktete Roleder war bei ihrer Rückkehr beim Meeting am 21. Mai in Dessau nur ins B-Finale und nicht über 14,02 Sekunden hinaus gekommen. Sie wisse, dass sie in den kommenden Wochen zwar schneller als im ersten Wettkampf laufen würde, "aber sicher nicht die Norm". Daher werde sie wieder ins Aufbautraining übergehen, "um 2022 wieder richtig fit auf der Bahn zu stehen".