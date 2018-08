21. August 2018, 11:44 Uhr Zweitliga-Duell Hünemeier stoppt FCI

Der SC Paderborn hat den FC Ingolstadt mit 2:1 aus dem Pokal befördert. Mann des Spiels war der zweimalige Torschütze Uwe Hünemeier.

Von sid

Der SC Paderborn hat das Zweitliga-Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Ingolstadt für sich entschieden. Der Aufsteiger gewann die Neuauflage des Pokal-Achtelfinales der vergangenen Saison (1:0) gegen die Ingolstädter mit 2:1 (2:0). Mann des Spiels war Doppel-Torschütze Uwe Hünemeier (34./44.).

Der FCI startete zwar etwas besser in die Partie, doch im Laufe der ersten Spielhälfte übernahmen die Paderborner vor 9427 Zuschauern in der Benteler-Arena das Kommando. Christopher Antwi-Adjej hatte die Führung nach einer halben Stunde auf dem Fuß, der 24-Jährige scheiterte aber alleinstehend vor dem österreichischen Torhüter Marco Knaller. Kurz darauf durften die Gastgeber aber jubeln: Antwi-Adjej bediente Hünemeier mit einer Maßflanke, der Innenverteidiger brachte den Ball mit einem sehenswerten, aber abgefälschten Volleyschuss im Tor unter. Zehn Minuten später schlug der 32-Jährige, der zuletzt in England gespielt hatte, erneut zu. Nach einem Eckball setzte er sich gegen drei Verteidiger im Luftkampf durch und vollendete per Kopf seinen Doppelpack. Sonny Kittel (76.) sorgte mit einem platzierten Freistoß ins Torwarteck noch einmal für Spannung, der Ausgleich gelang aber nicht mehr.