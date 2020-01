Daniel Didavi muss den Fußball gerade wieder neu lernen. Das ist ein bisschen kurios, weil der Spielmacher des VfB Stuttgart eigentlich schon alles kann, was zu diesem Spiel gehört. Er kann Pässe spielen, Tore schießen, sogar beim Zweikampf erwischt man ihn mitunter. Es gibt nur zwei Sachen, die Didavi nicht so super kann, das eine ist ganz schnell rennen, das andere ist ganz lang gesund bleiben. Didavi war in seiner Karriere mehr verletzt als fit, allmählich sieht man seinem Spiel die vielen Verletzungen, Rehas und Comebacks auch an. Leicht zu spielen, fällt ihm schwerer als früher, aber er hat immer noch Momente, die ihn außergewöhnlich machen, erst recht in der zweiten Liga, in der er mit dem VfB inzwischen gelandet ist. Didavi hat alles erlebt, ihn kann nichts mehr überraschen.

Außer, dass er jetzt halt schon wieder einen anderen Fußball spielen muss als noch vor acht Wochen. Und der Fußball, den er vor acht Wochen noch spielen musste, war ein völlig anderer als der, den er vor acht Monaten spielen musste.

Ja, Didavi spielt beim VfB, kaum einer weiß besser, was das bedeutet. Es bedeutet, dass man sich nicht zu sehr Mühe geben sollte, der Idee des aktuellen Trainers zu folgen, denn kaum hat man sich diese Idee drauf geschafft, ist schon der nächste Trainer da und will womöglich das Gegenteil. So hat Pellegrino Materazzo, 42, der aktuellste VfB-Coach, zum Beispiel gerade gesagt, dass er mit den Trainingsleistungen seiner Elf sehr zufrieden sei, nur manchmal falle sie noch "in alte Muster" zurück. Es sind die Muster, die der Elf von Vorgänger Tim Walter eingebläut worden waren: ins Mittelfeld aufrückende Innenverteidiger, ins Zentrum einrückende Außenverteidiger, lieber ein Pass als ein Sprint und Ballbesitz, Ballbesitz, Ballbesitz. So kam es, dass die Stuttgarter Angriffshälfte mitunter so vollgestopft war wie die Straße am Stuttgarter Neckartor, wo die Feinstaubkonzentration am höchsten ist. Auch für die Stuttgarter Spieler war die Luft manchmal zu dick, sie kamen zu selten durch zum gegnerischen Tor, aus dem erhofften Systemvorteil war am Ende fast ein Systemnachteil geworden. Tim Walter hat das schließlich den Job gekostet. Und nun also: Matarazzo. Kein Ballbesitz-Zwang mehr, dafür Sprint- und Umschalt-Pläne. Nicht das komplette Gegenteil von Walter, aber schon wieder mal was deutlich anderes.

‹ › Trainer Nummer 20 seit 2007: VfB-Coach Pellegrino Matarazzo, mit Daniel Didavi (re.). Bild: Robin Rudel/imago

‹ › Trainer Nummer eins seit 2007: Frank Schmidt (re.) mit Kapitän Marc Schnatterer. Bild: imago

Trainer Nummer eins seit 2007: Frank Schmidt (re.) mit Kapitän Marc Schnatterer.

Am ersten Zweitliga-Spieltag im neuen Jahr empfangen die Stuttgarter nun den 1. FC Heidenheim, was aus verschiedenen Perspektiven ein sehr spezielles Spiel ist. Es spielt der Dritte gegen den Vierten, nur ein Punkt trennt die beiden, die Heidenheimer könnten im Siegfall vorbeiziehen. Das Spiel ist auch ein Württemberg-Derby, kein Traditionsderby allerdings, weil sich die Heidenheimer in den Jahren, in denen der große VfB gegen Manchester United spielte, eher mit dem SV Göppingen maßen. Wirklich besonders wird dieses Spiel aber, weil in einer Luftlinien-Distanz von vielleicht 80 Kilometern die größtmöglichen Gegensätze aufeinanderprallen.

Man kann es so sagen: In den zwölfeinhalb Jahren, die seit der Meisterschaft des VfB vergangen sind, haben beide Klubs zusammen 21 Trainer beschäftigt.

20 davon waren beim VfB, einer war und ist in Heidenheim.

Als der VfB im Herbst 2008 beschloss, dass es mit Meistercoach Armin Veh nicht mehr weitergehen würde, hatte der Trainerneuling Frank Schmidt den 1. FC Heidenheim gerade von der fünften in die vierte Liga geführt. Als der VfB im Winter 2019 die Entlassung von Tim Walter anordnete, wurde der Zweitliga-Spitzenklub aus Heidenheim immer noch von Frank Schmidt trainiert. Von jenem Schmidt, den die Branche inzwischen fast wie einen Cousin von Christian Streich verehrt. Schmidt, ein listiger Schwabe mit naturbelassener Ostalb-Autorität, hat den Laden in Heidenheim immer noch und mehr denn je im Griff.

Die Trainer des VfB Stuttgart seit Herbst 2007 10.02.2006 - 22.11.2008 Armin Veh 21.11.2008 - 06.12.2009 Markus Babbel 07.12.2009 - 13.10.2010 Christian Gross 14.10.2010 - 11.12.2010 Jens Keller 12.12.2010 - 25.08.2013 Bruno Labbadia 26.08.2013 - 09.03.2014 Thomas Schneider 09.03.2014 - 30.06.2014 Huub Stevens 01.07.2014 - 23.11.2014 Armin Veh 25.11.2014 - 30.06.2015 Huub Stevens 01.07.2015 - 23.11.2015 Alexander Zorniger 24.11.2015 - 30.06.2016 Jürgen Kramny 01.07.2016 - 15.09.2016 Jos Luhukay 15.09.2016 - 20.09.2016 Olaf Janßen 21.09.2016 - 28.01.2018 Hannes Wolf 29.01.2018 - 06.10.2018 Tayfun Korkut 07.10.2018 - 08.10.2018 Andreas Hinkel 09.10.2018 - 20.04.2019 Markus Weinzierl 21.04.2019 - 30.06.2019 Nico Willig 01.07.2019 - 23.12.2019 Tim Walter seit 30.12.2019 Pellegrino Matarazzo

In Heidenheim haben sie das, wonach sie sich in Stuttgart sehnen: Kontinuität. Zwar müssen auch in Heidenheim Spieler wie der altgediente Marc Schnatterer, 34, den Fußball manchmal neu lernen, aber sie tun das immer mit demselben Trainer. Schmidt hat seine Elf mit den Jahren aus einer Ecke-Tor-Mannschaft in eine Fußballmannschaft verwandelt, sie spielen viel variantenreicher als früher, und inzwischen ziehen auch Toptalente wie Niklas Dorsch, 22, freiwillig auf die raue Ostalb um, wo es bestimmt weniger Feinstaub, dafür aber Frost bis April gibt. Von Schmidts Heidenheim versprechen sich Talente wie Dorsch die nächsten Entwicklungsschritte, und Schmidt wiederum nutzt die Anwesenheit solcher Talente, um den einstigen Wuchtbrummenfußball feiner auszutarieren.

Während der Heidenheimer Schmidt-Jahre haben in Stuttgart sehr viele Funktionäre und sehr viele Trainer sehr viel falsch gemacht, aber es ist ja auch alles viel komplizierter im ewig bruddelnden Talkessel, in dem andere Kräfte wirken als in Heidenheim. Thomas Hitzlsperger, der neue VfB-Boss, würde trotzdem gerne ein bisschen mehr Heidenheim wagen, Kontinuität hat er schon als Spieler für ein hohes Gut gehalten, aber als Funktionär hat er gelernt, dass Kontinuität mit falschen Trainern eben keine Kontinuität ist. Mit Pellegrino Matarazzo starten sie jetzt einen neuen Versuch, aber natürlich müssen sie dafür erst mal aufsteigen. Und die Konkurrenz ist nicht zu unterschätzen, schon gar nicht die aus Heidenheim.