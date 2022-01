Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg erhält seinen ausgeliehenen Torwart Alexander Weidinger, 24, früher zurück als geplant. Das Jahn-Eigengewächs war im Juni 2021 auf Leihbasis für ein Jahr zum Regionalligisten SpVgg Unterhaching gewechselt. Nun einigte man sich darauf, die Leihe zum Start der Rest-Rückrunde zu beenden, wie beide Klubs am Freitag mitteilten. "Ich habe im vergangenen halben Jahr wichtige Erfahrungen in Unterhaching sammeln können", sagte Weidinger. Er sehe seine "nahe Zukunft" jedoch in Regensburg und möchte dort die "nächsten Entwicklungsschritte gehen".