Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Bundesliga hat die SV Elversberg Vincent Wagner als neuen Trainer verpflichtet. Der 39-Jährige folgt auf Erfolgscoach Horst Steffen, der die Saarländer nach der verlorenen Relegation verlassen hat und neuer Trainer bei Werder Bremen wird.

Wagner erhält in Elversberg einen Vertrag bis 2028. Zuletzt führte er als Chefcoach die U23 der TSG Hoffenheim zum Aufstieg in die dritte Liga. „Er vereint fachliche Kompetenz mit kreativen Ansätzen und einem mutigen Spielstil, den wir gerne in Elversberg sehen“, sagte Sportvorstand Nils-Ole Book: „Vincent wird unseren bisherigen Weg nicht nur fortführen, sondern mit neuer Energie bereichern und entwickeln.“