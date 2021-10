In Hamburg richtet sich der Blick vom Volkspark im Stadtteil Bahrenfeld auf das Millerntor im Bezirk Mitte: Während der HSV sogar in Überzahl nur ein Remis gegen Düsseldorf erspielt, thront St. Pauli an der Zweitligaspitze.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Inzwischen mutet das fast schon anmaßend an, aber die Spieler des Hamburger SV tragen weiterhin einen Stern auf der Brust, genau über dem weiterhin weltbekannten Klublogo mit der Raute. Der Stern ist ein Ausweis alter Glorie, nur einstige Meistervereine dürfen ihn auf ihrem Trikot zur Schau stellen. Das Beste daran: Der Stern kann nicht konfisziert werden, egal, wie weit Möglichkeiten und Tradition bereits von Realität und Gegenwart geflüchtet sind.

Argumente für eine vorläufige Beschlagnahmung gäbe es zuhauf, dieser Ansicht waren am Samstagabend offenbar Teile der aktiven Fanszene sowie des zahlungskräftigen Eventpublikums. Nach dem Zweitliga-Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf, das 1:1 und somit in der siebten sieglosen Partie der Saison endete, setzte ein schrilles Pfeifkonzert im Hamburger Volkspark ein, Dutzende Plastikbecher flogen in Richtung Spielfeld. Von Untergangsstimmung kann zwar noch nicht die Rede sein, doch der Verdruss über die fortschreitende Verzwergung des Traditionsklubs war zuletzt nicht zu übersehen, nicht zu überhören.

St. Paulis Kader wurde nach schlüssigen Kriterien zusammengestellt

Auch die Faktenlage ist ernüchternd für alle, die es mit dem HSV halten: Im mittlerweile vierten Anlauf im Unterhaus hat der HSV seinen bislang schlechtesten Saisonstart hingelegt, Platz sechs nach zehn Spielen. Aus fünf Heimpartien gab es nur einen Sieg, ein 2:1 gegen Sandhausen. Die wohl größte Schmach findet man aus HSV-Sicht aber nicht am Volkspark im Stadtteil Bahrenfeld, sondern auf dem Heiligengeistfeld im Bezirk Hamburg-Mitte: Dort steht das vergleichsweise kleine Millerntorstadion, die Heimat des kleinen Stadtrivalen FC St. Pauli, der übrigens keine Sternchen auf seiner nachhaltigen Spielkleidung aus eigener Fertigung platzieren darf. Der Kiezklub thront an der Tabellenspitze der zweiten Liga, bei sieben Punkten mehr als der HSV. Das erste Stadtderby wurde bereits gewonnen, was nicht überraschend war, da St. Pauli dem Rautenklub in den direkten Duellen schon länger den Rang abgelaufen hat.

Aber jetzt vielleicht sogar in der Endabrechnung, zum ersten Mal in der Geschichte der beiden Vereine? Vor Saisonbeginn gab es jedenfalls Beobachter des Hamburger Sports, die genau das prognostiziert haben: St. Pauli vor dem HSV, eine schleichende Wachablösung entgegen allen Gesetzmäßigkeiten und Wahrscheinlichkeiten.

Es ist jedenfalls klar, welches Team gerade mehr Vergnügen bereitet. Am Samstag drehten die Paulianer in Heidenheim einen Rückstand in einen 4:2-Sieg, das Team von Trainer Timo Schultz lässt Schwieriges federleicht aussehen, es kann Energieleistungen abrufen und voller Anmut nach vorne kombinieren. Der Kader wurde nach schlüssigen Kriterien und einer überbordenden Spielidee zusammengestellt, mit einem Bruchteil des Etats des Hamburger Widersachers. Kostengünstige Volltreffer wie St. Pauli-Spielmacher Daniel-Kofi Kyereh oder Stürmer Guido Burgstaller, der in der Ostalb doppelt traf, sucht man man vergeblich bei einem Blick auf die Transferbewegungen des HSV.

Detailansicht öffnen Kiez-Kunst: Dem FC St. Pauli gelingt es, das Schwere leicht aussehen zu lassen, hier trifft Maximilian Dittgen gegen Heidenheim. (Foto: Eduard Martin/imago)

Stattdessen befindet sich der einstige Europapokalsieger in einem Findungsprozess in Endlosschleife. Einen "Weg der Entwicklung" hat der Hamburger Sportvorstand Jonas Boldt bereits vor geraumer Zeit ausgerufen, aber so genau weiß niemand, was das bedeuten soll. Das Spielkonzept kann es nicht sein: In der vergangenen Saison stand in Daniel Thioune noch ein Trainer an der Seitenlinie, der sein System akribisch an die Stärken und Schwächen des Kontrahenten anpasste, wohingegen der neue Coach Tim Walter stoisch seinen Idealen festhält, ganz egal, was der Plan seines Gegenübers ist. Walter, das offenbarte einmal mehr die Heimpartie gegen Düsseldorf, glaubt an Dominanz und Ballbesitz, so wie Erzkatholiken an die Dreieinigkeit und das Dogma von der Transsubstantiation glauben.

"Wir sterben in Schönheit", findet HSV-Trainer Tim Walter

Das Gesamtbild ist allwöchentlich dasselbe: Auch nach dem Führungstreffer durch Stürmer Robert Glatzel (19.) rückte der HSV mit seiner letzten Verteidigungslinie bis vor die Mittellinie auf, der Ball zirkulierte aber zumeist außerhalb der Gefahrenzone. Auch dann noch, als der HSV nach einem Düsseldorfer Platzverweis 65 Minuten in Überzahl spielen durfte. Nur: Vorne erstickten die Attacken am hohen Menschenaufkommen, hinten ergab sich eine Tundra für die schnelle Vertikalisierung des Gegners. "Wir sterben in Schönheit", sagte Walter, der dem HSV immerhin Grundtugenden wie Entschlossenheit oder Widerstandskraft injizieren konnte. Was aber nicht ausreicht, wenn die Mannschaft stets für das in Kauf genommene Risiko bestraft wird: Düsseldorf kam zu Chancen, wie bislang noch jedes Team zu hochkarätigen Chancen gekommen war - und traf zum 1:1-Ausgleich.

Von den Hamburger Verantwortlichen werden solche Unzulänglichkeiten gerne mit dem unerfahrenen Kader erklärt, der inzwischen einer der jüngsten in der zweiten Liga ist. Für stabilisierende Zwecke hatte Sportvorstand Boldt in der vergangenen Saison deshalb noch vier sogenannte Säulenspieler geholt, erfahrene Recken wie Torwart Sven Ulreich oder Verteidiger Toni Leistner. Sie alle sind wieder fortgeschickt worden, was Boldt aber nicht als Richtungswechsel verstanden wissen will. Seine Argumentationslinie geht so: Säulen gibt es weiterhin, sie heißen jetzt nur anders und sind jünger. Neuer Kapitän etwa ist Sebastian Schonlau, ein kompetenter Zweitliga-Verteidiger. Als Zugang muss aber auch er sich im Defensivverbund erst einmal zurechtfinden.

Richtige Spielersternchen gibt es aber nicht mehr, die kommen nur noch zu Besuch nach Hamburg. Vorige Woche gastierte die deutsche Nationalmannschaft für ihr Spiel gegen Rumänien im Volkspark, der HSV nahm dafür angeblich einen sechsstelligen Betrag ein. Am Millerntor hat das DFB-Team danach nur mal zum Auslaufen vorbeigeschaut, vermutlich gratis. Abgerechnet wird im Fußball ohnehin woanders: auf dem Platz, in der Tabelle - und da ist St. Pauli momentan die klare Nummer eins in der Hansestadt.