Die anstehenden beiden Spiele von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel sind offiziell verschoben. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte, können die Partien des in Quarantäne befindlichen Aufstiegsaspiranten gegen Hannover 96 (ursprünglich 14. April) und beim 1. FC Nürnberg (17. April) nicht wie geplant stattfinden. Bereits das für vergangenen Samstag geplante Kieler Heimspiel gegen Jahn Regensburg musste verlegt werden. Über eine Absetzung der Spiele Hamburger SV gegen Karlsruher SC sowie Holstein Kiel gegen SV Sandhausen am 30. Spieltag will die DFL bis Ende der Woche entscheiden. Auch die Mannschaften von Karlsruhe und Sandhausen mussten sich zuletzt auf Anordnungen der Gesundheitsämter wegen Corona-Fällen in Quarantäne begeben.

Besonders bei Kiel ist der Termindruck groß. Das Team muss nach dem 20. April nun drei Ligaspiele nachholen und zudem am 1. Mai ihr Halbfinale im DFB-Pokal bei Borussia Dortmund absolvieren. Der letzte Spieltag ist für den 23. Mai vorgesehen, die Relegationsspiele zur Bundesliga sind für den 26. und 29. Mai geplant.