Das Spitzentrio stolpert in der Nachspielzeit: Bielefeld, Hamburg und Stuttgart kassieren in den Schlusssekunden Gegentore und verlieren schon sicher geglaubte Punkte im Aufstiegsrennen.

Beim Neustart der zweiten Fußball-Bundesliga nach 66 Tagen Corona-Pause haben alle drei Spitzenmannschaften in der Nachspielzeit entscheidende Gegentreffer kassiert. Arminia Bielefeld behauptete mit 52 Punkten Platz eins, der Hamburger SV kletterte mit 45 Zählern auf Platz zwei, der VfB Stuttgart (45) ist nun Dritter. Die Bielefelder fingen sich trotz klarer Überlegenheit gegen den VfL Osnabrück noch den späten Ausgleich zum 1:1 (1:0) durch Marcos Alvarez (90.+4) ein. Zuvor hatte Fabian Klos Bielefeld per Foulelfmeter in Führung gebracht (17.). Auch für den HSV wurde es zum Ende der Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth bitter: Havard Nielsen erzielte für Fürth in der Nachspielzeit (90.+4) das 2:2 (1:1). Nielsen hatte die Gastgeber auch in Führung gebracht (35.), der Finne Joel Pohjanpolo (41.) und Jeremy Dudziak (48.) drehten zwischenzeitlich die Partie zu Gunsten der Hamburger.

Ganz groß war die Enttäuschung beim VfB Stuttgart, der beim SV Wehen Wiesbaden noch verlor. Philip Tietz (90.+7) erzielte per Strafstoß nach minutenlangem Videobeweis das 2:1 für die abstiegsbedrohten Gastgeber. Manuel Schäffler (50.) hatte Wehen in Führung gebracht, Nicolas Gonzalez (84.) den Ausgleich für den VfB erzielt. Der FC St. Pauli kam gegen den 1. FC Nürnberg zu einem 1:0 (0:0) durch Viktor Gyökeres (84.), Nürnbergs Keeper Christian Mathenia (55.) sah nach einem Foul die rote Karte. Den ersten Treffer im deutschen Profifußball nach der Corona-Pause hatte am Samstag beim 2:2 in Regensburg Jae-Sung Lee mit der Führung für Holstein Kiel erzielt. Der 1. FC Heidenheim verlor beim VfL Bochum 0:3 (0:2). Erzgebirge Aue nutzte seine wohl letzte Chance auf den Aufstieg beim 3:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen. Und dem krisengeschüttelten Karlsruher SC hilft im Abstiegskampf das 2:0 (0:0) gegen Darmstadt 98.