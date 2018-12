22. Dezember 2018, 22:22 Uhr Zweite Liga Schöne Bescherung

Der Abstiegskampf der zweiten Bundesliga bleibt spannend, weil vier Vereine einträchtig verlieren. Der Tabellenletzte FC Ingolstadt profitiert davon - und will im Winter personell nachlegen.

Von Johannes Kirchmeier, Ingolstadt

Ein erster Blick auf die Schuhe von Achim Beierlorzer verriet: Es war dreckig beim Duell FC Ingolstadt 04 gegen den SSV Jahn Regensburg am letzten Fußball-Wochenende des Jahres 2018. Der Regensburger Trainer stand im Presseraum des Ingolstädter Stadions, seine weißen Laufschuhe waren durchnässt und zu einem großen Teil dunkelbraun eingefärbt von der nassen Erde, an den Seiten hatte sich etwas Gras angesammelt. Auf den zweiten Blick klärt sich so eine Situation aber dann auf: Es hatte eben viel geregnet in Ingolstadt.

Ansonsten war es kein sonderlich giftiges, dreckiges Spiel an diesem Samstagnachmittag, was schon verwunderte: Einerseits sprechen die Ingolstädter ja vom Donau-Derby, wenn sie gegen Regensburg kicken, andererseits sind sie Tabellenletzter. "Kämpfen, kratzen, beißen", diese Ur-Tugenden, nach denen die Fans im Abstiegskampf erst recht lechzen, ließen sie fast durchweg vermissen. "Vielleicht verstehen wir den Abstiegskampf nicht", sagte Almog Cohen, einer der wenigen Kämpfer in seinem Team, das 1:2 (1:1) unterlag. Sein Kollege Marcel Gaus war ähnlich niedergeschlagen: "Wir stehen völlig zurecht auf dem letzten Tabellenplatz", sagte der Außenverteidiger, fügte an seine Rede aber die einzige gute Nachricht aus Ingolstädter Sicht an: Das Team habe immerhin "ein Weihnachtsgeschenk von den anderen" bekommen.

Eine Meisterrunde im Abstiegskampf?

Nach dem 14. Spiel ohne Sieg in Serie könnte ein Verein ja nach 18 Partien schon deutlich abgeschlagen auf dem letzten Platz liegen. Das ist in dieser zweiten Fußball-Bundesliga allerdings nicht der Fall, denn das "Weihnachtsgeschenk" sind die FCI-ähnlichen Serien in Sandhausen, Duisburg und Magdeburg. Die zweite Liga sucht sich irgendwie in jeder Saison ihr Alleinstellungsmerkmal. Nachdem in der vergangenen Saison noch fast jede Mannschaft ab- und aufsteigen konnte, sind die Teams nun fast alle auf den gesicherten Rängen, eben bis auf die vier zuvor genannten abgeschlagenen Mannschaften. Die haben es sich allerdings ganz spannend eingerichtet, gerade einmal drei Punkte liegen zwischen Rang 15 und 18. Der Sieger der Viererrunde bleibt also in der Liga. Vielleicht ist das Ganze also gar kein Abstiegskampf, wie Almog Cohen vermutet, sondern eine eigene kleine Meisterrunde.

Dass es unten so eng bleibt, liegt auch an Beierlorzers Team, das vor einer Woche in Sandhausen dank eines späten Tores noch 2:2 spielte und nun eben einen anderen Hinterbänkler demütigte. Zweimal traf der zuletzt in die Mannschaft gerückte Hamadi Al Ghaddioui (28./75. Minute), Sonny Kittel konnte nach einem feinen Doppelpass mit Robert Leipertz zwischenzeitlich ausgleichen (39.).

Das schön herausgespielte Tor änderte nichts daran, dass die Ingolstädter nach dem 1:1-Remis in Darmstadt und gegen Heidenheim erneut nicht die Reife ihres Gegners hatte. Sie sind bisher noch nicht in der Lage gewesen, zu Null zu spielen. "Das ist auch eine Qualitätsfrage", sagte Gaus.

Sein Trainer Jens Keller dachte da schon weiter. Er kündigte an, in der Winterpause neue Spieler verpflichten zu wollen, um am Ende doch noch als Sieger aus dem Schneckenrennen am Tabellenende herauszugehen. "Wir wollen das eine oder andere machen", sagte er. "Wir brauchen noch den einen oder anderen Charakter, der das Heft in die Hand nimmt." Den Spielern die er schon hat, übermittelte er: "Wenn einer nicht richtig mitzieht, kriegt er das zu spüren." Keller hat bei Werner Lorant das Fußballspielen gelernt. Mit dessen harten Führungsstil will er nun die Wende in Ingolstadt schaffen.

Eine ruhigere Winterpause hat Achim Beierlorzer vor sich. Sein SSV Jahn steht mit 26 Punkten aus 18 Spielen so gut da wie noch nie in der zweiten Liga, seit dieser Woche hatte er sogar fröhlich verkündet, dass er erstmals in seinen anderthalb Jahren in Regensburg die komplette Mannschaft trainieren durfte (keiner verletzt, keiner absent). Nur seine Schuhe sollte er vor Weihnachten vielleicht noch putzen.