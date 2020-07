Bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg wird neben dem langjährigen Bundesliga-Trainer Dieter Hecking über einen anderen Kandidaten für das Managament spekuliert. Benjamin Schmedes, Sportdirektor des Zweitliga-Konkurrenten VfL Osnabrück, ist laut Medien ebenfalls im Gespräch. "Ja, wir kennen das Interesse aus Nürnberg", sagte Osnabrücks Geschäftsführer Jürgen Wehlend der Neuen Osnabrücker Zeitung. Schmedes wollte zum möglichen Interesse des fränkischen Fußball-Traditionsvereins keine Stellungnahme abgeben. Die Bild und die Nürnberger Nachrichten hatten ebenfalls über die Personalie berichtet.

Der 35-jährige Schmedes ist seit 2017 Sportdirektor beim VfL und besaß am Kader für den Zweitliga-Aufstieg zwei Jahre später einen großen Anteil. In Osnabrück besitzt Schmedes noch einen Vertrag bis 2021. Ein möglicher Abgang würde die Niedersachsen nach dem Verlust von Trainer Daniel Thioune erneut hart treffen. Der FCN soll bereits im vergangenen Jahr an Schmedes interessiert gewesen sein, der dann aber absagte. Nach der Trennung von Robert Palikuca ist der Club wieder auf der Suche nach einem neuen Sportvorstand. Als aussichtsreichter Kandidat gilt Hecking. Der 55-Jährige soll seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt haben. Als erste Konsequenz einer missratenen Saison und dem nur knapp verhinderten Abstieg in der Relegation hatten sich die Franken am Dienstag von Sportvorstand Robert Palikuca getrennt. Palikuca wird noch bis Ende des Monats im Amt bleiben und dabei von Nachwuchszentrumsleiter Michael Wiesinger unterstützt.