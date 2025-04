Die Serie der Trainer-Entlassungen in zweiten Liga geht weiter: Abstiegskandidat Preußen Münster hat sich von Coach Sascha Hildmann getrennt, „um neue Kräfte für die entscheidende Saisonphase freizusetzen“, wie es in einer Klubmitteilung hieß. Hildmann, 53, war seit Januar 2020 Preußen-Trainer und hatte den Traditionsklub nach einem Abstieg in die Regionalliga West in die zweite Liga geführt. Nach dem 1:1 am Samstag gegen Darmstadt kann der Tabellen-17. Münster wohl nur noch auf die Relegation hoffen.