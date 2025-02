Von Thomas Hürner, Paderborn

Manchmal schaut der Fußballtrainer Lukas Kwasniok seinen Spielern tief in die Augen. Sensible Fußballerseelen dürfen sich in diesen Momenten aber gänzlich unbeobachtet fühlen, denn Kwasniok geht es nicht um Sentimentalitäten, sondern um ein kleines, fachliches Detail: Er interessiert sich fürs dominante Auge. Immerhin lässt sich mit diesem auf dem Platz ja so einiges anstellen.