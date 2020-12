Von Thomas Gröbner

Stefan Leitl wäre wohl froh gewesen, hätte er nicht recht gehabt. Der Fürther Trainer war ja ein eifriger Warner in den vergangenen Wochen gewesen. Einen Einbruch seiner jungen Mannschaft hatte er kommen sehen, er hatte nur nicht gewusst, wann dieser kommen würde. Der Einbruch kam dann an diesem Dienstagabend.

Eine Spitzenmannschaft? Die Spielvereinigung? Dagegen hat sich Leitl in dieser Saison schon einige Male gewehrt. Auch wenn sein junges Team viel Lob bekam für die direkte, frische Art, Fußball zu spielen, und zwischendurch eine beeindruckende Serie von sechs Siegen hintereinander hingelegt hatte. Die Tabellenführung in der zweiten Liga war greifbar mit einem Sieg gegen Darmstadt 98. Doch nach einer desaströsen Niederlage wollte Leitl klarstellen: "Eine Spitzenmannschaft, das möchte ich auch nochmal in der Deutlichkeit sagen, verliert nicht 0:4 zu Hause. Punkt."

Beim dritten Tor werden die Fürther mit ihren eigenen Waffen geschlagen

Diese Botschaft wiederholte Leitl an diesem Abend wie ein Mantra, und in der Kabine dürften die Worte noch ein wenig drastischer gewesen sein. Selten war der sonst besonnene Trainer so angefressen nach einer Partie. Auf ein Videostudium und eine detaillierte Aufarbeitung werde er verzichten, kündigte Leitl an: "Wir brauchen nicht die einzelnen Bilder anschauen - wobei, das 0:3 schauen wir uns doch noch an."

Es war ein Tor ganz nach der Manier der Fürther, sie wurden mit den eigenen Waffen geschlagen: Seung-Ho Paik war Anton Stach und Marco Meyerhöfer entwischt, sein Lauf in die Tiefe riss die rechte Seite der Hausherren auf, die Hereingabe verwertete der ehemalige Fürther Serdar Dursun (49. Minute), der bereits vor der Pause das 0:2 beigesteuert hatte (45.). Es war die Entscheidung in einer Begegnung, in der Fürth zu viele Fehler machte, um von einem zum anderen im Videostudium vor- und zurückzuspulen.

Dabei sah es zu Beginn so aus, als würden die Franken dort weitermachen, wo sie aufgehört hatten: mit schnellen Angriffen. Ein Abschluss von David Raum streifte die Latte (4.), Paul Seguin prüfte Lilien-Schlussmann Marcel Schuhen mit einem verdeckten Schuss (10.). "Das musst du auch mal überstehen", sagte Darmstadts Coach Markus Anfang. "Manchmal muss ein Spiel auch so laufen. Irgendwann bist du halt dran, dass du dich belohnst."

Der Lohn kam als Traumtor daher: Tim Skarke zog von der rechten Seite nach innen, schüttelte Julian Green ab und schlenzte den Ball aus 25 Metern in den Winkel (17.). Und obwohl Darmstadt leichtfertig umging mit den Chancen, setzte es noch ein viertes Gegentor: Nach einer Ecke nickte Darmstadts Verteidiger Immanuel Höhn ein (76.). Die gelb-rote Karte für Abwehrspieler Lukas Mai (83.) kam zu spät für die Fürther, um an eine Wende in Überzahl zu glauben.

Anspannung, Frische, Hingabe - all das vermisst Leitl bei seinem Team

"Wir sind alle extrem enttäuscht. Das war in der Form nicht zu erwarten", zeigte sich Leitl erschüttert. Tatsächlich war es erstaunlich, wie leicht es den Lilien gelang, das Fürther Aufbauspiel zu zerstören und Innenverteidiger Mergim Mavraj und Abdourahmane Barry immer wieder in Zweikämpfe zu verwickeln. Die beiden waren letztendlich aber auch alleine gelassen von den Kollegen. "Wir haben im Gesamtverbund nicht verteidigt", monierte Leitl. Barry hatte Paul Jaeckel ersetzt, von der Dreierkette wechselte Leitl zurück ins vertraute System, zu einer Viererkette mit Raum und Meyerhöfer als Außenverteidiger. Trotzdem gab es einen Totalausfall des Systems.

Stefan Leitl vermied es danach zwar, seine Spieler öffentlich direkt anzugehen. Aber er zählte auf, was er von einem Berufsfußballer verlange und was sein Personal wohl nicht verinnerlicht hatte: "Es geht um Fokussierung auf meinen Job." Anspannung, Frische, Hingabe - "das erwarte ich von meinen Jungs". Und all das vermisste Leitl, deshalb sei er "etwas wütender als sonst".

Auch die Belastung des Spielplans wollte der Trainer nicht geltend machen: "Wir brauchen uns nicht um Ausreden zu kümmern, weil wir jetzt eine englische Woche haben, das haben andere auch. Ich verliere trotzdem nicht 0:4 zu Hause, das sag ich jetzt schon zum fünften Mal." Mittelfeldmann Sebastian Ernst fand im eng getakteten Programm sogar den einzigen Trost nach dem miserablen Auftritt. Am Samstag (13 Uhr) geht es zu Eintracht Braunschweig: "Wir können es in drei Tagen wieder besser machen."