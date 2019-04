28. April 2019, 18:56 Uhr Zweite Liga Jahn verliert beim FC St. Pauli

Der SSV Jahn Regensburg ist nach vier Spielen ohne Niederlage in der zweiten Fußball-Bundesliga mal wieder als Verlierer vom Platz gegangen. Die Oberpfälzer unterlagen trotz einer Halbzeitführung am Samstag 3:4 (2:1) beim FC St. Pauli. Die Hamburger konnten ihren Negativlauf von zuletzt sechs sieglosen Spielen beenden. Hamadi Al Ghaddioui (27., 40.) brachte die Gäste zweimal in Führung. Es waren seine Saisontreffer sieben und acht. Dimitrios Diamantakos (35.), Johannes Flum (52.), Marvin Knoll (72.) und Ryo Miyaichi (84.) drehten die umkämpfte Partie für St. Pauli. Der Anschluss durch Sargis Adamyan (90.+5) kurz vor dem Abpfiff kam zu spät. "Ich bin gerade ein bisschen sprachlos", sagte Jahn-Stürmer und Kapitän Marco Grüttner. "Ich bin enttäuscht, dass wir die Leistung aus der ersten Halbzeit nicht in die zweite Halbzeit mitnehmen konnten. Es war dann nur eine Frage der Zeit, wann die Gegentore fallen."