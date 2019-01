29. Januar 2019, 23:14 Uhr Zweite Liga Ingolstadt gewinnt wieder

Greuther Fürth verliert das bayerische Derby 0:1 und zudem zwei Spieler durch Platzverweis. Die Gäste verlassen das Tabellenende.

Beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt hat über den Jahreswechsel offenbar eine Wende zum Besseren stattgefunden. Durch das 1:0 (0:0) im ersten Spiel nach der Winterpause bei der SpVgg Greuther Fürth feierten die Schanzer ihren ersten Sieg nach zuvor 14 Begegnungen ohne Erfolgserlebnis. Dank des ersten Sieges im vierten Spiel unter Trainer Jens Keller verließ der frühere Bundesligist dank der besseren Tordifferenz den letzten Tabellenplatz, auf dem nun der MSV Duisburg rangiert. Für Fürth dagegen setzte sich der Negativtrend aus der Adventszeit auch im neuen Jahr fort: Die Franken sind seit fünf Spielen sieg- und torlos (ein Punkt). Ingolstadts Siegtreffer erzielte Dario Lezcano mit einem Foulelfmeter (73.). Er selbst war zuvor von Marco Caligiuri gefoult worden. Für Ingolstadt war es der erste Dreier seit dem 3:2 gegen den FC Erzgebirge Aue vor 151 Tagen.

Ohne ihren mit einem Innenraumverbot belegten Cheftrainer Damir Buric waren die Franken in der Offensive viel zu harmlos. Der 54-Jährige hatte sich vor der Winterpause zu einem Stoß gegen einen Referee hinreißen lassen und wurde daraufhin gesperrt. Die Gäste waren vor 7725 Zuschauern zunächst engagierter und spielbestimmend. Fürth fand erst Mitte des ersten Durchgangs besser ins Spiel, kam allerdings ebenso wie der FCI kaum zu nennenswerten Torchancen. Die Deckungsreihen standen sicher. Es dauerte bis zur 23. Minute, bis Maximilian Sauer den ersten Schuss für die Fürther auf das Tor von Tschauner abfeuerte. Der Ball flog aber weit über das Gehäuse. Auf der Gegenseite sorgte Ingolstadts Däne Paulsen mit einem Schuss (32.) aus rund 14 Metern für leichte Gefahr.

In der Folgezeit neutralisierten sich beide Mannschaften bis in die zweite Halbzeit hinein im Mittelfeld, wenngleich sich die Gastgeber nach der Pause mehr Spielanteile erkämpften. Die Fürther Bemühungen um den Ausgleich blieben in der Schlussphase erfolglos, auch weil die SpVgg das Spiel nach zwei roten Karten gegen Mario Maloca (83., grobes Foulspiel) und Paul Seguin (90.+1) nur zu neunt beendete. In Fürths Mannschaft erreichte alleine Lukas Gugganig Normalform. Ingolstadts beste Spieler waren Mergim Mavraj und Christian Träsch.