Zweitligist HSV:Aufsteigen oder blamieren

Am Freitag, ja, tatsächlich: eine gute Nachricht für den Hamburger SV! Da ist Uwe Seeler, der Vereinspatron, einen Monat nach seinem Oberschenkelhalsbruch aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Ärzte sind mit Seelers Zustand sehr zufrieden, der frühere Bundesliga-Torschützenkönig, heute 83, ist nun daheim bei Ehefrau Ilka in Norderstedt, Stadtteil Harksheide, wo er seine Reha fortsetzen wird. Zum Programm wird am Sonntagnachmittag auch zählen, den Fernseher einzuschalten.

Wird es eine Woche der guten Nachrichten, wird der HSV (aktuell 54 Punkte) sein vorletztes Saisonspiel ab 15.30 Uhr beim Aufstiegskonkurrenten 1. FC Heidenheim (52 Punkte) gewinnen; dann hätte der einstige Bundesliga-Dino zumindest den Zweitliga-Relegationsrang sicher und könnte am letzten Spieltag (der HSV trifft auf Sandhausen) im Fernduell mit dem VfB Stuttgart (55 Punkte) noch den direkten Aufstiegsplatz zwei angreifen. Zurück in die Bundesliga will der HSV in jedem Fall, nach zwei Jahren im Unterhaus, die sich für den zuvor niemals abgestiegenen Nordklub wie mindestens zwei Jahre zu viel anfühlen.

Es könnte aber auch eine schlechte Woche werden - die sich nur zu gut einfügen würde in die Geschichte des Niedergangs des Vereins in den vergangenen zehn Jahren. Dazu ist nicht viel nötig, nur eine Niederlage in Heidenheim, womit der HSV hinter Stuttgart und Heidenheim auf Rang vier fallen würde. Dann hätte der HSV nichts mehr in eigener Hand, und es würde ein Szenario wie vor einem Jahr drohen: Rang vier, noch ein Jahr in Liga zwei. Eine weitere, große Blamage.

Wer hat mehr Druck, der HSV oder Heidenheim?

Es hält sich zwar das Gefühl, dass der Hamburger SV mit dieser Mannschaft, die im Winter durch den Leverkusener Stürmer Joel Pohjanpalo nochmals triftig verstärkt wurde, den Aufstieg niemals verpassen dürfte. Das Team hat in den vergangenen Wochen aber gezeigt, wie nervös und anfällig es ist: Das Spielen ohne Zuschauer bekommt dem HSV nicht so gut, hier gab es nur zehn Punkte aus sieben Partien, zuletzt wurden im Heimspiel gegen Osnabrück (1:1) wertvolle Punkte hergeschenkt. Fünf Zähler gingen verloren, weil der Klub mit Vorliebe in der Nachspielzeit seine Gegentore kassiert (gegen Fürth, Stuttgart, Kiel). Zwei weitere Punkte womöglich, weil der Schiedsrichter dem HSV in den letzten Sekunden gegen Osnabrück einen Elfmeter versagte.

Alles "abgehakt" und "abgearbeitet", behauptet Trainer Dieter Hecking, dessen Ziel es eigentlich war, den HSV ungefährdet und unaufgeregt zurück in die Bundesliga zu fühen, zu dessen Jobprofil es aber auch gehört, in jeder Lage pausenlos Zuversicht zu verbreiten. Hecking sagt, er habe vor Heidenheim "keine Angst". Er verspüre vielmehr eine "Riesenvorfreude" auf dieses Saisonfinale mit Stuttgart und Heidenheim. Laut Hecking befindet sich der HSV in einer Lage, die man sich nur wünschen könne: "Dass es um alles geht, dass wir sehr viel erreichen können und auch wollen."

Wer viel Druck hat, schiebt davon gerne etwas weiter, in diesem Fall Richtung Südwesten nach Heidenheim. "Wenn sie nicht gewinnen gegen uns, werden sie wohl nicht aufsteigen", sagte Hecking, der Konter kam jedoch sogleich. "Wir müssen es nicht in die Bundesliga schaffen", erklärte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald der Stuttgarter Zeitung, "aber wir wollen schon gern den HSV überholen." Wenn die Gelegenheit schon so günstig ist...