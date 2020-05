Elf gegen Elf ohne Zuschauer, das haben sie beim Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld schon mehrmals geübt. "Damit kommen unsere Spieler jetzt klar", sagt Sport-Geschäftsführer Samir Arabi, und das könnte schon am Wochenende wichtig sein: Eine Vorentscheidung im Dreikampf um den Aufstieg scheint bereits durchaus möglich zu sein. Während die Ostwestfalen mit 51 Punkten Aufsteiger VfL Osnabrück empfangen, müssen die Verfolger VfB Stuttgart (45) beim SV Wehen Wiesbaden und der Hamburger SV (44) bei Greuther Fürth antreten.

Die Bielefelder, 2020 noch ungeschlagen, möchten da weitermachen, wo sie Mitte März aufhören mussten. Große Zweifel daran hat Kapitän Fabian Klos nicht: "Man kann nichts ausschließen, aber ich habe nicht die Sorge, dass wir einen Knick bekommen." Auch beim HSV ist man optimistisch, mit einem Jahr Verspätung in die Erstklassigkeit zurückkehren zu können. "Wir haben jetzt fast alle Mann an Bord und den besten Kader in der zweiten Liga", sagte Kapitän Aaron Hunt. Für den Routinier hatte die Zwangspause nicht nur Nachteile: "Vor Corona hatten wir einen kleinen Hänger, aber jetzt ist alles auf null gestellt."

Hamburgs Gegner Fürth kann allerdings ebenfalls in einer Besetzung antreten, die Trainer Stefan Leitl überzeugt: Die komplette Mannschaft sei im Training, berichtete er. Etwas vorsichtig müsse man nur bei Innenverteidiger Mergim Mavraj sein, der sich vor der Corona-Unterbrechung im Adduktorenbereich verletzt hatte. "Wir freuen uns, dass wir wieder unserem Beruf nachgehen können", sagte der Trainer. "Uns ist aber auch bewusst, welche Verantwortung wir tragen. Wir werden auch sorgfältig mit der Verantwortung umgehen." Bei einem Erfolg gegen den HSV würde Fürth bis auf fünf Punkte an den Aufstiegs-Relegationsrang heranrücken.

Ähnlich wie Hamburgs Trainer Dieter Hecking kann auch dessen Stuttgarter Kollege Pellegrino Matarazzo personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Entsprechend zuversichtlich sind die Schwaben, den direkten Aufstiegsplatz zu verteidigen. Matarazzo sagte: "Dafür müssen wir jedes Spiel wie ein Endspiel angehen. Die Spieler jedenfalls sind hungrig und heiß."

Doch klar ist auch: Alle Prognosen und Spekulationen und sogar Ergebnisse sind nur noch Makulatur, wenn sich positive Tests wie zuletzt bei Dynamo Dresden wiederholen sollten. Schon jetzt hat die zweiwöchige Quarantäne der Sachsen Auswirkungen auf den Spielplan und möglicherweise sogar auf den Aufstiegskampf. Denn es ist nahezu sicher, dass auch das zwischen dem 26. und 28. Mai geplante Gastspiel des Tabellenschlusslichts in Bielefeld verlegt werden muss. Darüber soll laut DFL-Mitteilung vom Donnerstag in der kommenden Woche entschieden werden.

"Es wird die nächsten Tage Thema sein, einen verträglichen Konsens zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dort an den Start gehen können", sagte Sportchef Ralf Minge am Mittwoch. "Unter einem fairen Wettbewerb verstehe ich nicht, wenn man drei Tage nach der Quarantäne wieder in ein Meisterschaftsspiel gehen muss. Man muss schon einige Tage Mannschaftstraining haben", sagte Finanzchef Michael Born. Minge stellte zudem klar, dass man einen Abbruch der Saison vermeiden will. "Man darf bei der Betrachtung unserer Situation nicht nur auf die Tabelle schauen. Seit der Winterpause haben nur vier Mannschaften mehr Punkte geholt", sagte er. "Wir wollen das Thema sportlich regeln."

Im Kampf gegen den Abstieg befindet sich auch der 1. FC Nürnberg. Dessen Trainer Jens Keller sieht seine Spieler auch wegen der besonderen Verhaltensregeln bei den Geisterspielen vor besondere Herausforderungen gestellt. "Meine Spieler sind keine Maschinen und keine Roboter", sagte er vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim FC St. Pauli. Es ändere sich "enorm viel" im gesamten Ablauf der Partien: "Da sind so viele Regeln, so viele Dinge. Ich hoffe, dass wir das alles auf dem Schirm haben." Immerhin wird in Hamburg die gewohnte Einlaufmusik, "Hells Bells" von AC/DC, vom Band kommen, wie der FC St. Pauli offiziell mitteilte. Auch nach Toren werde die übliche Musik laufen, aber Stadiondurchsagen sind nicht vorgesehen.

Der 1. FC Nürnberg geht auf Tabellenplatz 14 mit einem Vorsprung von vier Punkten auf den Relegationsrang 16 in die letzten neun Saisonspiele. "Wir wollen gut in den Restart reinkommen und punkten", sagte Keller. Abwehrspieler Enrico Valentini leidet an Achillessehnenproblemen, er fällt ebenso aus wie sein Kollege Felix Lohkemper. Der Offensivspieler verließ das Trainingslager des FCN, weil seine Frau vor der Geburt ihres Kindes steht. Iuri Medeiros war zudem zuletzt krank und hat muskuläre Probleme.