28. April 2019, 18:56 Uhr Zweite Liga Gewinner Paderborn

Der Hamburger SV ist drei Spieltage vor dem Saisonende aus den Aufstiegsrängen gerutscht. Der SC Paderborn nimmt dagegen Kurs auf die Bundesliga.

Union Berlin hat seine Aufstiegschance mit einem leidenschaftlichen Sieg gegen den direkten Konkurrenten Hamburger SV gewahrt. Die Eisernen erkämpften sich im Heimspiel gegen den Bundesliga-Absteiger ein 2:0 (0:0) und zogen dank der besseren Tordifferenz in der Tabelle am punktgleichen HSV vorbei. Die viertplatzierten Hamburger müssen nach sechs Spielen ohne Sieg in Folge um die sofortige Rückkehr in die erste Liga bangen.

"Das war ein gebrauchter Tag. In der zweiten Halbzeit starten wir katastrophal, wir haben das Spiel einfach hergeschenkt", sagte HSV-Kapitän Aaron Hunt: "Wir sind alle enttäuscht. Wir müssen nun alle drei Spiele gewinnen und hoffen, dass die anderen straucheln." Doch auch intern kriselt es gewaltig. Der frühere Nationalspieler Lewis Holtby stand wegen einer Spielverweigerung nicht im Kader und wird keine Partie mehr für den HSV bestreiten. Holtby hatte Trainer Hannes Wolf nach dem Abschlusstraining darum gebeten, ihn nicht zu nominieren. Der Grund: Holtby ahnte, dass er nicht von Anfang an spielen werde. "Ich sage ja nicht: Bitte, bitte, komm mit! Kurze Zeit später wusste er zwar, dass das ein Fehler ist. Aber du bekommst es dann nicht mehr gedreht, wenn es ausgesprochen ist, dass ein gesunder Spieler nicht mit zum Spiel will", sagte Wolf. Holtbys Vertrag läuft zum Saisonende aus.

Trotz der sportlichen Krise sprach Sportvorstand Ralf Becker dem Trainer das Vertrauen aus: "Ich bin nicht bereit, jemanden zu opfern, nur weil gewisse Dinge nicht so laufen, wie sie bei einer Mannschaft wie uns laufen müssten." "Es ist immer einfach, die Schuld dem Trainer zu geben. Ich sehe bei uns die Probleme in anderer Konstellation. Es geht darum zu schauen, auf wen wir uns verlassen können."

Ohne Holtby verlor Hamburg aufgrund einer schwachen zweiten Halbzeit verdient in Berlin. Die Tore für Union erzielten Robert Zulj, der nach 45 Sekunden in der zweiten Halbzeit einen groben Schnitzer von Gideon Jung nutzte, und Grischa Prömel (84.). Berlins Trainer Urs Fischer war aber auch ein Stück weit enttäuscht, dass der Sieg nicht Rang zwei brachte: "Vorher galt es als Endspiel. Jetzt ist nicht mehr als Platz drei herausgekommen, obwohl wir gewonnen haben."

Der Grund war am Sonntag der zeitgleiche 3:1-Sieg des SC Paderborn gegen Heidenheim. "Wir genießen einfach den superschönen Moment", sagte Christopher Antwi-Adjej, der die beiden ersten Treffer gegen Heidenheim erzielte (52./59.). Kai Pröger legte nach (90.+2), Robert Andrich (90.+4) verkürzte. Für Heidenheim dürfte der Traum vom Aufstieg beendet sein. Gleiches gilt wohl für den FC St. Pauli (48), obwohl dieser beim 4:3 (1:2) gegen Jahn Regensburg (45) nach sechs Spielen ohne Sieg endlich mal wieder gewann.