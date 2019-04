28. April 2019, 18:56 Uhr Zweite Liga Fürth unterliegt Magdeburg

Die SpVgg Greuther Fürth hat im Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg den vorzeitigen Klassenverbleib in der zweiten Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl unterlag am Samstag 1:2 (1:2) und blieb zum dritten Mal nacheinander sieglos. Drei Spieltage vor dem Saisonende haben die Fürther aber noch acht Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16, den die Magdeburger belegen. Die Tore für die Gastgeber erzielten vor 18 243 Zuschauern Christian Beck (16.) und Felix Lohkemper (45.+1). Für die Gäste aus Franken war Daniel Steininger in der 11. Minute erfolgreich. "Ich glaube, dass uns heute der Fokus gefehlt hat, das Spiel und die Stimmung anzunehmen", sagte Fürths Trainer Stefan Leitl. "Magdeburg hat so gespielt, wie man im Abstiegskampf spielen muss, und deshalb gewonnen."