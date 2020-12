Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat seinen Derby-Frust mit einem Überraschungssieg schnell verarbeitet. Der Club gewann eine Woche nach dem 2:3 gegen die SpVgg Greuther Fürth bei Bundesliga-Absteiger SC Paderborn 2:0 (1:0). Robin Hack (8.) und Felix Lohkemper (49.) bescherten der Mannschaft von Trainer Robert Klauß am Sonntag den verdienten dritten Saisonsieg. Es war das zweite Zu-Null-Spiel der Franken in dieser Spielzeit.

Nürnbergs Angreifer Manuel Schäffler konstatierte: "Eklig gewonnen. Wir waren in den Zweikämpfen eklig, wir waren in den Räumen eng, wir haben den Gegner vor Aufgaben gestellt." Eine Woche nach der Niederlage gegen Fürth erwischten die Nürnberger einen Auftakt nach Maß: Lohkemper startete auf der linken Seite durch und flankte maßgenau auf Hack, der sich im Luftkampf gegen Johannes Dörfler durchsetzte. Bei der Landung verdrehte sich der U21-Nationalspieler den linken Fuß, er musste später gegen Fabian Schleusener (39.) ausgewechselt werden.

Dann jubelten die Paderborner über den Ausgleich - aber vergeblich. Vor Sebastian Vasiliadis' vermeintlichem Treffer in der 18. Minute erkannte der Videoschiedsrichter ein Handspiel. Auch in der zweiten Hälfte erwischten die Nürnberger einen Topstart: Diesmal flankte nach einem Schnellangriff Schäffler in die Mitte, Lohkemper verwandelte mit dem Kopf. Es war sein viertes Saisontor. Nach anderthalb Jahren Pause wegen schwerer Verletzungen gab Virgil Misidjan wenige Minuten vor dem Abpfiff noch sein Comeback. "Es geht darum, zwei, drei Spiele am Stück konstant zu punkten und auch mal einen zweiten Sieg nachzulegen", sagte Klauß nach dem Schlusspfiff.

Die Fürther hingegen mussten nach ihrem Derbyerfolg und zuletzt fünf Siegen in Serie eine Niederlage hinnehmen und die Tabellenführung abgeben. "Wir können aus diesem Spiel viel für die Zukunft lernen. Und weiter geht's jetzt", beschied Trainer Stefan Leitl nach dem 0:1 (0:0) gegen Heidenheim: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, hatten aber nicht so viele Torchancen wie in den letzten Wochen. Das ist aber auch normal gegen eine Mannschaft, die gut verteidigt hat. Insgesamt wäre ein Unentschieden gerecht gewesen."

Unmittelbar vor dem Gegentor verlor der Fürther Offensivspieler Julian Green den Ball, Heidenheims Kapitän Norman Theuerkauf (60. Minute) schloss ab. "Den Ball darf ich so nicht verlieren. Ich denke aber, dass er mich foult und es eine klare gelbe Karte ist. Dann muss es normalerweise Gelb-rot geben", erläuterte Green die Szene vor dem Gegentor, als er mit dem bereits verwarnten Dzenis Burnic im Zweikampf war. Leitl sah Green ebenfalls regelwidrig behindert. "Da brauchen wir nicht zu diskutieren", meinte der 43-Jährige über jene Szene: "Dann spielen wir in Überzahl, und ich bin überzeugt, dass wir das Spiel auch gewinnen."