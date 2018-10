7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Zweite Liga Eine Schlussmannschaft für den Start

Das 1:1 gegen Regensburg veranschaulicht weniger das Spiel als die Aufstellung mit einer falschen Sechs.

Von Sebastian Leisgang

Lukas Gugganig musste sich jetzt entscheiden: Notbremse oder Gegentor? Gugganig grübelte einen Moment, er wusste nicht so recht, ob er nun ehrlich antworten sollte, dann rang er sich aber doch durch, die Wahrheit zu sagen. "Notbremse", sagte Gugganig - und hörte die Fans klatschen. Der 23-Jährige fehlte der SpVgg Greuther Fürth an diesem Samstagnachmittag beim 1:1 (0:0) gegen Jahn Regensburg. Eine Gelbsperre verschaffte ihm die Zeit, vor dem Spiel ein paar Fragen des Fürther Stadionsprechers zu beantworten. Gugganig war also außen vor - und doch allgegenwärtig.

Vor der Partie hatte die Mittelfranken ja besonders die Frage nach dem Personal im defensiven Mittelfeld umgetrieben. Da Gugganig ebenso passen musste wie Yosuke Ideguchi mit einem Kreuzbandriss, rechneten einige mit Marco Caligiuri oder Richard Magyar in der Startelf. Trainer Damir Buric beantwortete die Frage aber mit: Julian Green. So lief Fürth mit einer falschen Sechs auf. Mit Sebastian Ernst, einem Flügelspieler, und eben Green, einem Fein- und Freigeist, dessen Spiel sich kaum um Systeme schert. In Fürth hatte man bisher von echten und falschen Neunern gehört. Und nun, im Zuge des Remis gegen Regensburg, eben auch von der falschen Sechs.

Green für Gugganig: Alleine an dieser Personalie lässt sich erläutern, wie die Erfolge der vergangenen Wochen die Fürther und Buric verändert haben. Gugganig ist ein Mentalitätsspieler, für den eine gelungene Grätsche ein kleines Kunstwerk ist. Green hingegen ist ein Künstler, für den eine Grätsche ein niederes Stilmittel, vielleicht gar Ausdruck von Unbeholfenheit ist - selbst wenn sie gelingt. Buric aber traute sich, den Mentalitätsspieler durch einen Künstler zu ersetzen und ihm in Ernst auch noch einen Mann an die Seite zu stellen, dem der gegnerische Strafraum im Zweifel ebenfalls näher ist als der eigene.

Der Höhenflug hat das Team und besonders seinen Safety-First-Coach veranlasst, sich sehenden Auges mit dem Risiko anzufreunden. Buric verschrieb seiner Elf eine Taktik, die selbst für diese Mannschaft unerwartet daherkam. Das ließ zumindest Sascha Burcherts Aussage nach dem Spiel vermuten. Der Torwart gestand, dass "der ein oder andere" bei Fürth davon ausgegangen sei, dass Caligiuri spielt, "ich vielleicht auch". Bislang hatte sich Buric bei seinen Aufstellungen gerne von Vernunft leiten lassen. Der 54-Jährige schrieb Disziplin stets groß und sprach gerne von Stabilität und Kompaktheit. Das tat er zwar auch nach dem Spiel gegen Regensburg - vor der Partie hatte er sich aber für eine Anfangsformation entschieden, die man sich im Falle eines Rückstands gut in der Schlussphase eines Spiels hätte vorstellen können. Aber von Beginn an?

"Es war schon ein Risiko", räumte Burchert nach der Partie ein, sagte aber auch: "Wir haben lange die Null gehalten. Dadurch hat sich das Risiko ausgezahlt." Tatsächlich hatte es sich gelohnt, dieser Schlussphasenmannschaft von Anfang an zu vertrauen. Die Befürworter der neuen Fürther Risikofreude, etwa Burchert, durften sich bestätigt fühlen, schließlich hatte Green das 1:0 eingeleitet. Kritiker dürften allerdings monieren, Burics wagemutige Aufstellung sei nach hinten losgegangen, schließlich hatte Ernst vor dem 1:1 den Tag des offenen Mittelfelds ausgerufen. "Man hat schon gemerkt", gestand der zwiegespaltene Burchert, "dass uns in der Zentrale der defensive Part ein bisschen gefehlt hat." Und natürlich durften sich darin auch die Kritiker, bestätigt fühlen.

Der Punkt ist aber: Die Frage, ob sich Burics Courage gelohnt hatte, war gar nicht das zentrale Thema dieses Spiels - sondern alleine, dass Buric zumindest an diesem Nachmittag mal nicht der Safety-First-Coach war. Fürths Trainer traut sich inzwischen auch dann mal aufs offene Meer hinaus, wenn mit Wellen zu rechnen ist. Er weiß ja, dass sein Boot in diesen Tagen nicht schon beim ersten Windstoß kentert - auch wenn es vor ein paar Monaten beinahe untergegangen wäre, da es Leck um Leck hatte.

Green für Gugganig: Dieser Wechsel veranschaulichte, wie groß das Selbstbewusstsein der Fürther mittlerweile ist. Nach neun Spielen haben sie bereits viermal so viele Punkte wie in der Vorsaison. Auch Regensburgs Coach Achim Beierlorzer hob nach dem Spiel die beachtliche Entwicklung des Gegners hervor und lobte seine Elf für ihren Charakter, auswärts, in Fürth, nach dem Rückstand zurückgekommen zu sein. "Ich bin wirklich stolz darauf, diese Truppe trainieren zu dürfen", sagte Beierlorzer, wohlwissend, wie schwer Burics Team vor eigenem Publikum zu bezwingen ist.

Vor dem Spiel trugen die Fürther Spieler übrigens allesamt Ideguchis Trikot mit der Nummer sechs, um Geschlossenheit zu demonstrieren und dem Japaner in seiner schweren Zeit nach dem Kreuzbandriss beizustehen. Alle Fürther Spieler waren: falsche Sechser.