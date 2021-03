Nach der Partie beim SV Sandhausen stehen noch acht Termine in der zweiten Fußball-Bundesliga für die Würzburger Kickers an. Doch für den Tabellenletzten hat die Begegnung Endspiel-Charakter: Es ist die wohl letzte Chance im Abstiegskampf.

Von Sebastian Leisgang

Es ist schon ein paar Monate her, dass Sebastian Schuppan über diesen Glaskasten gesprochen hat, der in seinem Schlafzimmer steht und für ihn viel mehr ist als nur ein Glaskasten. Schuppan, 34, saß in der Gaststätte des Dallenbergstadions, ein paar Tage zuvor war er zum Sportvorstand der Würzburger Kickers ernannt worden. Schuppan sollte über die ersten Tage in seinem neuen Amt reden, irgendwann kam er aber auch auf diesen Glaskasten zu sprechen. Er sei seiner Frau sehr dankbar, sagte Schuppan. In dem ganzen Trubel habe er gar nicht den Sinn dafür gehabt, doch seine Frau habe den Elfmeterpunkt aus dem Rasen getrennt und später in einen Glaskasten gesetzt. Dieser Glaskasten stehe nun neben seinem Bett, als Erinnerung an diesen großen Tag im vergangenen Sommer, an seinen Elfmeter, der die Kickers in letzter Minute in die zweite Liga brachte und seine lange Fußballerkarriere beschloss.

Dass Schuppans Glaskasten nicht nur ein Glaskasten ist, erschließt sich jedem, der den Moment des Elfmeters noch vor Augen hat. Freud oder Leid, Würzburgs Aufstieg, die Zukunft des Trainers - alles hing von diesem Elfmeter ab. Ein ganzes Jahr, runtergebrochen auf einen einzigen Schuss. Vor diesem Hintergrund ist Schuppans Glaskasten also auch das: der Beweis, dass er standgehalten hat, damals, als er in der Nachspielzeit aus elf Metern das 2:2 gegen den Halleschen FC schoss.

Verlieren die Kickers, hätten sie einen Rückstand auf den Relegationsplatz, der kaum aufzuholen wäre

Neun Monate ist das jetzt her, doch in diesen Tagen muss man mal wieder an Schuppans Glaskasten denken. Wenn Würzburg am Sonntag in Sandhausen spielt, wird die Ausgangslage ja eine ganz ähnliche sein wie gegen Halle. Es wird um nicht weniger als um alles gehen, eine ganze Saison, runtergebrochen auf 90 Minuten. Was macht das mit den Spielern? Druck kann ja beflügeln, zumindest dann, wenn man ein breites Kreuz hat. Er kann aber auch lähmen.

Ein Anruf zu Wochenbeginn. Schuppan sagt: "Die Mannschaft macht einen fokussierten Eindruck. Sie weiß um die Bedeutung des Spiels, das muss man nicht noch hundert Mal betonen." Das ist die Kunst, darum geht es: sich in der Kabine des Gewichts der 90 Minuten bewusst zu sein, es dann aber auszublenden, sobald es raus auf den Platz geht.

Sandhausen gegen Würzburg. Im Laufe einer langen Saison gibt es hin und wieder solche Begegnungen, Spiele, in denen sich alles zuspitzt. Manchmal wird das erst später klar, nach der Saison, wenn die Entscheidungen gefallen sind und alles vorbei ist - manchmal, wie in diesem Fall, ist es aber auch schon vorher bekannt. Es ist, das lässt sich ohne jede Überhöhung sagen, ein Endspiel für Würzburg. Eines zwar, nach dem die Kickers noch acht Partien vor sich haben - das aber die Antwort auf die Frage nach dem Ausgang der Saison schon vorwegnehmen würde, sollte Würzburg verlieren. Es wären dann ja mindestens neun Punkte bis zum Relegationsplatz. Ein Rückstand, der kaum aufzuholen wäre, wenn man bedenkt, dass die Kickers im ganzen Jahr erst vier Mal gewonnen haben.

"Es wird auf Kleinigkeiten ankommen, auf jeden einzelnen Zweikampf", sagt Sportvorstand Schuppan

Was also ist der Schlüssel in Sandhausen? Braucht es überhaupt einen oder ist es auch eine Option, gleich die Tür einzutreten? Schuppan sagt aus seiner Erfahrung: "Man kann nicht erwarten, dass es ein offener Schlagabtausch wird. Das sind meistens keine schönen Spiele, weil der Druck auf beiden Seiten da ist. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen, auf jeden einzelnen Zweikampf." Es sind, wie so oft, die Details, die sich dann zum großen Ganzen fügen.

Seit Oktober steht Würzburg auf dem letzten Platz. Erstaunlich genug also, dass sich die Kickers bislang ihre Zuversicht bewahrt haben. Die optimistischen Sätze, die man in den vergangenen Wochen immer wieder gehört hat, sie seien keine Durchhalteparolen. Auch im Mannschaftskreis lebe der Glaube an eine Aufholjagd, sagt einer, der es wissen muss. Er sagt aber auch: Die Zuversicht stützt sich in erster Linie auf das Spiel am Sonntag.

Sehen sie die 90 Minuten gegen Sandhausen also auch bei den Kickers als Finale? So deutlich will es Schuppan in der Öffentlichkeit nicht formulieren. Er sagt: "Ich will nicht davon reden, dass es das aller wichtigste Spiel ist - es ist aber ein sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel." Eines, nach dem es sehr, sehr, sehr schlecht aussähe, sollte es verloren gehen. Klar also, dass sich Schuppan auch mit dem Szenario beschäftigen muss, dass die Saison kein gutes Ende nimmt. Es sei seine Aufgabe, auch im Falle eines Abstiegs vorbereitet zu sein, sagt Würzburgs Sportvorstand. Wie diese Vorbereitungen laufen, will er nicht ausführen. Auch auf die Frage, ob Trainer Bernhard Trares den Wiederaufbau in der dritten Liga einleiten dürfte, fällt die Antwort von Schuppan knapp aus: "Dazu kann ich noch nichts sagen."