„Jeder weiß, wie viel mir der Verein bedeutet. Ich habe aber auch immer betont, dass keiner über dem Verein steht. Das gilt auch für mich“, sagte Lieberknecht laut Mitteilung und fügte hinzu: „Mit meiner nach ernsthafter Abwägung getroffenen Entscheidung möchte ich mit Blick auf die kommenden Aufgaben dabei helfen, dass alle wieder nach vorne blicken und die Kräfte bündeln können.“

Lieberknecht hatte die Hessen im Sommer 2021 übernommen. In der Saison 2022/2023 schaffte er mit den Lilien sensationell den Aufstieg in die Bundesliga. Doch nach nur einer Saison war für den SVD wieder Schluss im Oberhaus. Die Darmstädter stiegen als Tabellenletzter ab. Der Negativtrend setzte sich nun auch in der neuen Saison eine Liga tiefer fort.

„Heute ist kein guter Tag für den SV Darmstadt 98. Denn ein Mensch, der sich komplett mit den Lilien identifiziert und große Verdienste um den Verein erworben hat, ist ab sofort nicht mehr unser Trainer“, so SVD-Präsident Rüdiger Fritsch.