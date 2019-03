18. März 2019, 23:13 Uhr Zweite Liga Caligiuri trifft

Mit Tempo und Wucht starteten Greuther Fürth und Jahn Regensburg ins Derby, doch dann mehrten sich Fehlpässe und Fouls. In der zweiten Halbzeit kamen beide wieder zu Chancen - Fürth siegte schließlich mit 2:0.

Von Johannes Kirchmeier

Der Regensburger Stürmer Marco Grüttner machte sich bereit für den Schuss, der das Zweitligaspiel am Montag entscheiden sollte: Mit dem Oberschenkel nahm er den Ball unmittelbar vor dem leeren Tor an - doch während er ihm vor den Fuß tropfte, vergaß er das Schießen. Der Fürther Maximilian Sauer klärte die Situation (65.). Und das Derby zwischen dem SSV Jahn Regensburg und der SpVgg Greuther Fürth zum Ende des 26. Spieltags entschied stattdessen ein Mann mit Maske: Marco Caligiuri, der sich kürzlich einen Nasenbeinbruch zuzog. Nach einer Ecke stand der Fürther am zweiten Pfosten frei und schoss den Ball vor 11 330 Zuschauern zum 1:0 ins Tor (71.).

"Es wird von der ersten Minute an zur Sache gehen, in Regensburg gibt es keine Abtastphase", sagte der SpVgg-Trainer Stefan Leitl. Das war keine schlechte Prognose. Mit Tempo und Wucht starteten beide Teams. Nach nicht mal einer Minute erarbeitete sich Fürth die erste Ecke. Und nach fünf Minuten jubelten dann die Regensburger Anhänger erstmals: Maximilian Thalhammer spielte in den Strafraum, wo Angreifer Hamadi Al Ghaddioui den herausstürmenden Torwart Sascha Burchert überlupfte. Doch als sich der Ball auf den Anflug ins Tor machte, wurde es doch wieder still auf der Hans-Jakob-Tribüne, denn Verteidiger Richard Magyar schoss ihn gerade noch vor der Linie weg. Die Regensburger setzten die Franken weiter permanent unter Stress, Jann George scheiterte mit einem Distanzschuss (11.), Al Ghaddioui köpfte vorbei (25.). Doch dann entwickelte sich ein eher verkrampftes Derby: Fehlpässe und Fouls mehrten sich, statt Tänzeleien und Torschüssen.

Erst nach der Halbzeit kamen beide Mannschaften wieder zu Chancen: Fabian Ernst schoss alleine vor Jahn-Torwart Pentke drüber (54.), Grüttner vergaß das mit dem Torschuss, und nachdem SSV-Innenverteidiger Palionis mit gelb-roter Karte vom Platz flog (66.), traf Caligiuri - der später noch einen Handelfmeter verschuldete. Doch weil Andreas Geipl verschoss und mit der letzten Spielaktion noch David Raum traf, gehen die Fürther mit einem verdienten 2:0 (0:0) in die kommende Länderspielpause.