Dank des Torinstinkts von Simon Zoller kommt der VfL Bochum der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach elf Jahren näher. Mit seinen Saisontoren Nummer 12 und 13 führte der Stürmer den Tabellenführer der Zweiten Liga im Spitzenduell des Spieltags zum 2:1 (1:0)-Sieg gegen Holstein Kiel.

Bochum hat nun 54 Punkte und baute seinen Vorsprung vor dem Verfolger Hamburger SV, der am Ostersonntag bei Hannover 96 antritt, auf fünf Zähler aus. Zweiter ist jetzt die SpVgg Greuther Fürth (50 Punkte). Holstein Kiel musste sich Anfang März erst wegen mehrerer Corona-Fälle in Quarantäne begeben und konnte anschließend wegen der Länderspielpause auch kein Pflichtspiel bestreiten. Das Team hat zwei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz und ist vorerst Vierter. Nach 26 Tagen Zwangspause fasste Kiels Kapitän Hauke Wahl die Lage im Sender Sky so zusammen: "Wir sind sehr schlecht ins Spiel gekommen, wir haben uns am Ende die Chancen erarbeitet. Man kann der Mannschaft nichts vorwerfen."

Bochums Simon Zoller brachte den VfL bereits in der fünften Minute in Führung. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld hatte Robert Zulj Milos Pantovic mit einem Steilpass bedient, dessen Querpass verwertete der Stürmer. Vor seinem zweiten Treffer nahm Zoller dem Kieler Abwehrspieler Simon Lorenz mit resolutem Körpereinsatz den Ball ab und traf mit dem rechten Außenrist aus zwölf Metern (60.). Die Kieler reklamierten vergeblich, Schiedsrichter Martin Petersen hatte kein Foul gesehen. Nach einem Handspiel von Maxim Leitsch verkürzte Alexander Mühling per Elfmeter (81.).

Bochum war die spielerisch bessere Mannschaft und hatte die Mehrzahl der Torchancen. Die Kieler, nach insgesamt sechs Corona-Fällen seit dem 1:1 beim Hamburger SV am 8. März zum Zuschauen verurteilt, waren in der Offensive lange harmlos. Erst nach dem 0:2 wurden sie stärker. Kiel muss nun mehrere Spiele nachholen, die Mannschaft erwartet in den nächsten Wochen ein Mammutprogramm: Denn das Spitzenspiel gegen Bochum war die erste von sieben Partien binnen 22 Tagen.

Für Heidenheim sind die Träume nach dem 0:1 wohl beendet

Die SpVgg Greuther Fürth, vorübergehend Zweiter, hat am Samstag einen Last-Minute-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim feiern können. Maximilian Bauer erzielte in der 90. Minute den Treffer zum 1:0 (0:0) in Heidenheim. Für den Tabellensiebten Heidenheim ist das Aufstiegsrennen bei zehn Zählern Rückstand auf Rang drei wohl so gut wie beendet. "Wenn wir noch ein Wörtchen mitreden wollen, dürfen wir uns gar keinen Ausrutscher mehr erlauben. Aber es wird schwer, die oben spielen sehr konstant", sagte Angreifer Marc Schnatterer.

Auch der Karlsruher SC musste im Aufstiegsrennen einen Rückschlag hinnehmen. Der KSC verlor beim abstiegsbedrohten VfL Osnabrück mit 0:1 (0:0) und hat nun sieben Zähler Rückstand auf Tabellenplatz drei. Für Osnabrück war der Auswärtssieg ein wichtiger Schritt im Abstiegskampf - und zugleich der erste Erfolg seit drei Monaten. Durch das Tor von Christian Santos (49.) klettert Osnabrück vorerst auf Platz 15 und hat die Abstiegsregion verlassen.