Man kann es für Zufall, eine Vorsehung oder für ein strategisches Manöver halten. So genau lässt sich das in der Kalenderwoche 18 des Jahres 2025 nicht sagen, in der Kalenderwoche 19 kann die Fußballwelt ohnehin schon wieder ganz anders aussehen. Jedenfalls saß Friedhelm Funkel am Sonntagabend im Fernsehstudio des Bezahlsenders Sky und sprach dort mit staatsmännischer Weitsicht über einen Wettbewerb, der keine Prognosen zulässt, weil der Wettbewerb selbst eine Art Verstoß gegen den Glücksspielstaatsvertrag darstellt.